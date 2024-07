Aleix Espargaró ficha por Honda como piloto probador a partir de 2025

Aleix Espargaró será piloto probador de Honda en 2025. La noticia era un secreto a voces en el paddock y este martes HRC ha hecho oficial que el piloto de Granollers se unirá a Stefan Bradl como test rider del equipo japonés el próximo año. De esta forma, el 41, que anunció su retirada profesional el pasado mes de mayo en Montmeló, seguirá dentro de la actividad del Mundial de MotoGP.

«Honda Racing Corporation reforzará su programa de pruebas con la incorporación de Aleix Espargaró como piloto de pruebas en 2025. Con cerca de 250 carreras en la categoría reina, el piloto de 34 años trae consigo una gran experiencia en maquinaria de Gran Premio, así como en pedigrí de tres victorias y más de 1.300 puntos de MotoGP. Se unirá al incondicional de HRC Stefan Bradl para continuar el desarrollo de la Honda RC213V», anunció la estructura japonesa sobre el futuro del piloto español en su página web.

El piloto español, de 34 años, anunció a finales de mayo, desde el Circuit de Barcelona Cataluña, que se retirará al término del Mundial 2024, tras 20 temporadas como profesional y con más de 250 carreras en la categoría reina. Aunque tiene la velocidad, como demostró en Montmeló, y sigue siendo rápido, Aleix Espargaró tomó la decisión de dejar las carreras para pasar más tiempo con sus hijos y su familia.

Honda Racing Corporation will bolster their testing program with the addition of @AleixEspargaro as a Test Rider in 2025. He will join HRC stalwart @stefanbradl in continuing the development of the Honda RC213V. https://t.co/1KGSE5bSNU

Desde entonces se especuló con la posibilidad de que fuera a Honda como probador, ya que la opción de quedarse en Aprilia estaba descartada. El fabricante japonés está pasando por uno de los momentos más difíciles de su historia y necesita remontar lo antes posible. Aleix Espargaró, que ha desarrollado la Aprilia y la ha convertido en una moto ganadora, era el fichaje perfecto para este puesto.

Finalmente, el de Granollers ha elegido a Honda para dar sus siguientes pasos dentro del campeonato, para aportar su «gran experiencia en Grandes Premios» y «el pedigrí de tres victorias y más de 1.300 puntos en MotoGP» ahora como piloto probador de la marca nipona. «Se unirá al incondicional de HRC Stefan Bradl para continuar el desarrollo de la Honda RC213V», informó el comunicado.

Tras convocar una rueda de prensa especial, el español anunció antes del GP en Barcelona que, cerca de cumplir 35 años, este sería su último Mundial de MotoGP, poniendo así un punto final a su papel de Capitano de Aprilia, firma a la que llegó en 2017 y a la que ha hecho crecer hasta llevarla a ganar. Su lugar lo ocupará el también español Jorge Martín en 2025.

Aleix se mostró muy feliz de anunciar esta noticia: «¡Muy emocionado de comenzar un nuevo capítulo en mi carrera. Es un honor unirme a HRC como piloto de pruebas y jugador de equipo. Haré todo lo posible para ayudarlos a volver a la cima!», escribió en sus redes sociales.

Very excited to start a new chapter in my career! Honoured to join HRC as a test rider & team player! Ill try my best to help them to be back at the top! pic.twitter.com/hTcQGnIJ5r

— Aleix Espargaró (@AleixEspargaro) July 2, 2024