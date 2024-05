Aleix Espargaró: «Alguien de ahí arriba quiere regalarme un súper fin de semana»

Aleix Espargaró atendió a los medios con una sonrisa de oreja a oreja tras salir victorioso en la sprint race del GP de Cataluña de MotoGP. «Es el karma, o como que alguien de ahí arriba quiera regalarme un súper fin de semana y de temporada. Es un sueño», dijo el de Aprilia sobre su triunfo en Montmeló este sábado. Se le está cuadrando todo al piloto de Granollers que aseguró que está «más seguro que nunca con la decisión» de retirarse.

«No sé muy bien cómo describir este fin de semana. Y luego Marc en el podio diciéndome que me lo merecía, que era mi día… no lo entiendo. Es el karma, o como que alguien de ahí arriba quiera regalarme un súper fin de semana y de temporada. Es un sueño. El martes, cuando bajaba a Barcelona, mi mujer me dijo, ‘vamos a tratar de igualar lo del año pasado, que mejorarlo iba a ser imposible’. Y le dije, ‘se me escapó la pole el año pasado’. Así que, algo se puede mejorar. De momento está siendo mejor, muy emotivo y hemos hecho la pole y victoria al sprint. Veremos qué pasa mañana, pero este sábado ya queda para siempre», señaló.

Antes de arrancar le preguntaron si estaba seguro de su retirada viendo los últimos resultados, a lo que respondió: «Estoy más seguro que nunca con la decisión. Estoy tranquilo y muy feliz. De hecho, no había disfrutado nunca tanto una parrilla como hoy, con mi mujer y amigos gritando mi nombre y yo estaba súper relajado, valorando el momento», empezó diciendo antes de contar la carrera». Además, la victoria fue más especial si cabe por ser en casa y con «el pasado y el futuro de MotoGP».

Compartir podio con Márquez y Acosta

Sobre el hecho de compartir podio con Márquez y Acosta, Aleix Espargaró comentó: «Cuando hemos hecho una foto los tres, Marc le ha dicho a Pedro: ‘Cógelo, levántalo’. Me han levantado los dos y es un orgullo impresionante. Para mí es un orgullo increíble y preguntarle a Marc lo que me ha dicho a ver si él lo quiere contar. Yo le he respondido que tenía razón y que para mí era todo un orgullo». Márquez contó después que le había dicho que qué podio tan bonito porque había ganado al pasado y al futuro de MotoGP.

«El domingo por la tarde diré si esto es un cuento de hadas. Está siendo muy bonito, no tengo palabras para describir las emociones. Estoy muy contento. Me estoy esforzando mucho porque ha sido una pole muy complicada y una carrera muy difícil, la pista era hielo. El ritmo que han propuesto al inicio… yo tenía la intuición de que era muy difícil de mantener, se me iba cerrando la dirección, íbamos todos derrapando mucho. En los entrenamientos era de los que mejor ritmo tenía, así que era muy complicado mantener ese ritmo y así ha sido. Han empezado a haber caídas. Yo no me podía acercar mucho a Pecco, porque el neumático delantero subía mucho la presión y se me cerraba la dirección. Sabía que a esa distancia era a la que tenía que estar y apretarle. Y así ha sido. Fue una carrera muy táctica», continuó.

Sobre la carrera al sprint, Aleix Espargaró dijo: «Ha sido complicada porque he salido muy mal. Pero esta mañana he estado analizando con Baiocco el ritmo de todos y sabía que 1:38 altos sólo lo había hecho yo hasta el momento y cuando he visto el ritmo y lo que patinaba la pista, sabía que era imposible. Sabía que esas cuatro o cinco primeras vueltas no iban a poder adelantar, pero es que iban a destrozar los neumáticos o se iban a caer».

«Y así ha sido. Hasta la vuelta 5 no me he movido, he estado tranquilo y ahí he adelantado a Jorge y a Pedro, y me he ido para delante. Luego cerca de Pecco me ha subido la presión del neumático y era más difícil. Pero he visto que le marcaban en la pizarra que yo iba muy cerca, así que tenía que apretarle hasta final de carrera, porque he visto que se empezaba a ir largo por todos los lados y ha funcionado», agregó.

Il Capitano reconoció que el error de Pecco en la última vuelta que le llevó a la caída le pilló por sorpresa: «Claro que pilla por sorpresa cuando es una última vuelta, pero yo estaba haciendo 1:39 medios con los neumáticos destrozados y sólo le recortaba una décima, y veía que él no estaba cómodo, que cometía errores. Sabía que no me iba a dar para pasarle, pero si me quedaba muy cerca podía forzarle al error y al final se ha caído».