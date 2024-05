Aleix Espargaró: «Estoy en el mejor momento de mi carrera pero he tomado la decisión correcta»

Aleix Espargaró anunció su retirada el pasado jueves y este viernes ha sido el más rápido de MotoGP en Montmeló, con récord de la pista incluido. El catalán reconoció que «no hay explicación» a lo que hizo. Todos alucinaban con él, desde los propios pilotos de Aprilia hasta el rookie de la parrilla, Pedro Acosta, que bromeó con el resultado y dijo que «hay un señor mayor que va muy rápido». «No hay explicación, no creo que haya una escaleta o un cómo hacerlo, cada uno se siente como se siente», señaló el de Granollers que no se arrepiente en absoluto de la decisión que ha tomado, todo lo contrario.

«Está claro que desde inicio de año ya os decía que me sentía tranquilo, que daba igual si seguía o no, pero inconscientemente he visto que realmente no era tan así, así que esta mañana cuando me he despertado estaba desayunando y he dicho ‘hostia, qué tranquilo estoy, qué feliz, qué acierto de decisión, qué bien que lo has hecho’. Hay veces que tomas una decisión y que luego te puedes arrepentir y hoy no ha sido así. Me he subido a la moto muy feliz, muy tranquilo y consciente de que me quedan muchas carreras para divertirme con esta moto, pero con la decisión acertada», explicó el veterano de la parrilla de MotoGP.

La cabeza le decía que estaba para seguir compitiendo al máximo nivel y no se equivocaba. Aleix ha demostrado que está en un gran momento, pero no se arrepiente de haber decidido dar un paso al lado: «Yo estoy convencido, es mi opinión, pero yo estoy convencido de que estoy en el mejor momento de mi carrera, este año lo he demostrado en varias carreras, que estoy siendo rápido, queda mucho campeonato, lo puedo hacer bien. Tengo una buena moto y físicamente me noto en el mejor momento de mi vida pilotando a un nivel muy alto y con el nivel que hay detrás, mira cómo van los jóvenes, con el nivel que hay en MotoGP, es impresionante y aun así hoy primero, así que aunque la cabeza me dice que puedo seguir, he tomado la decisión correcta».

Sobre el resultado del primer día de entrenamientos, Aleix Espargaró señaló: «Bien, contento, la verdad es que esta mañana quizás no he empezado tan bien como el año pasado de sensaciones. Me ha costado un pelín porque el grip de la pista es muy particular así que me ha costado un poco adaptarme, pero enseguida he podido ir rápido y por la tarde el primer run con el neumático intermedio ha sido muy, muy, muy positivo y luego, sinceramente no me esperaba hacer el récord de la pista hoy, pero estoy muy contento».

«Ha sido muy bonita la llegada al box después. La verdad es que me quiere mucho mi equipo y yo les quiero mucho a ellos, por eso ayer fue un día tan bonito, también por el cariño de los demás compañeros y de todos los periodistas y de la gente en casa. Son ocho años viviendo previamente con mi mujer y mis hijos con todos esos mecánicos, ingenieros y me quieren mucho. Sé que les voy a echar de menos y ellos a mí, por eso hoy cuando ya he pasado por meta he pensado «ostia, cómo voy a echar de menos estas sensaciones, esta moto» así que ojalá que podamos terminar el año bien», agregó.

Resultado de Ducati

Pese a que las Ducati no han tenido su mejor día (Pecco, cuarto, fue el mejor clasificado), Aleix no se fía: «Ducati está trabajando muy bien con las GP23 y con las GP24 con equipos súper sólidos en el oficial y con unas batallas en los equipos satélites con dos pilotazos para ir al equipo oficial, están consiguiendo un nivel altísimo, pero es que KTM ha fichado al futuro de esta categoría, Pedro Acosta, una estrella, y Binder también es muy bueno. En Aprilia llevamos tiempo haciendo bien las cosas, la igualdad de MotoGP es brutal, pero solo es viernes, tranquilidad, no nos volvamos locos porque queda mucho y yo creo que sigue siendo la moto a batir».

Sobre el casco especial que ha estrenado para este Gran Premio con la frase «brilla en casa», Il Capitano comentó: «Me gustaba mucho el casco que hizo Lewis Hamilton hace tiempo, la idea de brillar en casa la tenía desde hace mucho tiempo, venía con el runrún de que quizás sería mi último Barcelona o no lo sería, pero que había la posibilidad, así que quería brillar en casa en la última ocasión y creo que ha quedado bonito, ¿no?».

Volver al podio

Su hijo Max le acompañó durante su encuentro con la prensa y cuando le preguntaron a Aleix si sus hijos le habían pedido, como el año pasado, volver al podio, el 41 contestó: «No, Max me lo pidió antes de salir de casa y se hizo una foto conmigo con la copa del año pasado y me dijo: «este año queremos una copa papá, que no has subido al podio ni una vez». Así que le prometí que le traería una copa».