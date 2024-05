Aleix Espargaró manda en Montmeló y Marc Márquez volverá a pasar por la Q1

Aleix Espargaró se impuso a las KTM de Binder, segundo, y Acosta, tercero, y firmó el mejor tiempo (1:38.562) en la última práctica del viernes en el GP de Cataluña de MotoGP, mejorando el actual récord de la pole de Pecco Bagnaia en 2023. La Aprilia demostró que aquí van muy rápido y el líder de los de Noale no ha querido esperar al sábado para ponerse al frente de la clasificación, en un entrenamiento muy poco Ducati. Marc Márquez tendrá que volver a pasar por la Q1 por segundo Gran Premio consecutivo tras terminar duodécimo.

Hay que bajar hasta la cuarta posición para encontrar la primera moto de Borgo Panigale, Pecco Bagnaia; mientras que el líder del Mundial de MotoGP, Jorge Martín, terminó sexto. Sólo cuatro de las ocho motos italianas entraron entre los 10 mejores: Pecco, Martín, Bastianini y Morbidelli. La otra Aprilia, la de Maverick Viñales, se metió por los pelos en la Q2 tras terminar en la décima posición, mientras Aleix Espargaró batía el récord de la pista.

La sesión arrancaba con KTM mandando al inicio de la misma, con Miller, Binder y Acosta en las tres primeras posiciones. Binder se mantuvo en esa segunda posición durante gran parte de la sesión a pesar de las dos caídas casi consecutivas. Todos se esperaron al final para montar los neumáticos nuevos y poner el modo time attack. El primero en hacerlo fue Marc Márquez, que puso los blandos. Pero sus primeras vueltas no fueron buenas.

El 93 venía de hacer el segundo mejor tiempo por la mañana, en el FP1, pero la pista estaba más rápida y todos habían mejorado con respecto al primer entrenamiento. No estaba siendo su mejor sesión. Ya lo dijo él que Montmeló es un circuito que le cuesta y se ha visto reflejado a la hora de la verdad, cuando se decidía el pase directo a la Q2. Tras un par de intentos, el de Gresini se marchó a boxes entre los diez primeros, pero con un tiempo que no le daría para meterse en Q2.

A siete minutos del final, Marc Márquez volvió a salir para un último intento, pero sin éxito. Los de arriba fueron mejorando y él fue perdiendo posiciones. A dos minutos del final, Bastianini y Binder se colaban en el top-10 y echaban al leridano de esas posiciones de privilegio. Poco después, Maverick, que había sido el primero en destronar a las KTM al batir por 28 milésimas el tiempo de Miller, mejoraba unas décimas y relegaba a Álex Márquez a la undécima plaza.

Aleix Espargaró brilla en casa

Las Aprilia demostraron que aquí van rápido. El año pasado hicieron doblete con sus dos pilotos y este año han venido a por más. Aleix Espargaró, liberado tras anunciar su retirada a final de temporada, batió el tiempo de Mack y se colocaba primero a pocos minutos del final. Pero los tiempos iban a bajar casi medio segundo más. Martín le quitó la primera posición a su amigo en la siguiente vuelta y Pecco se situó segundo acto seguido.

Pero aún no estaba todo el pescado vendido, las KTM todavía no habían dicho su última palabra. Pedro Acosta venía en casco rojo para ponerse primero en los últimos segundos, pero se quedó a unas milésimas del mejor tiempo y se situó segundo. Entonces llegó Il Capitano con todo para pulverizar el récord de la pista y decir «aquí estoy yo y he venido a ganar». Espargaró quiere despedirse a lo grande en su última carrera en Montmeló y demostró que está para pelear por la victoria.