Marc Márquez se pronuncia sobre su futuro: «Mi situación ha cambiado»

Marc Márquez atendió a los medios en la previa del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, donde habló de sus opciones de victoria y del gran momento de forma que atraviesa. El leridano llega a un trazado que no se le da especialmente bien, pese a ser el gran premio de casa, ya que aquí sólo ha ganado en dos ocasiones (2014 y 2019), sus mejores años. Por eso, Marc, reconoció que «si gano aquí es que estamos muy muy bien». El 93 tomó una decisión arriesgada al irse de Honda, se expuso a lo que quería la gente y de momento «me está saliendo bien». Sobre su futuro, el español señaló que su situación «ha cambiado», aseguró.

«Si gano aquí es que estamos muy muy bien. Sólo he ganado aquí en mis dos mejores años, en 2014 y 2019. Este año creo que estamos bien, pero no estamos como en esos 2014 y 2019. Es uno de esos circuitos en los que siempre me ha costado un poquito más que los otros, de los que se me atragantan, pero tengo ganas de ver qué tal con esta Ducati, a ver dónde estamos», dijo Marc Márquez sobre sus opciones de victoria en Barcelona.

El piloto de Gresini está a sólo siete puntos de igualar toda su puntuación de 2023: «No voy a hacer sangre en ese aspecto. Por respeto a Honda y todo lo que me ha dado en mi carrera deportiva, les deseo lo mejor. No quiero verlos en esa situación. Como dije, la carrera deportiva de un piloto son unos años y hay que aprovecharlos todos al máximo. En mi carrera deportiva, he tenido el infortunio de esos últimos cuatro años con la lesión del brazo, no me podía permitir el lujo de perder más años, sobre todo, por desgaste mental. Este año arriesgué en un proyecto, en el sentido de que me expuse totalmente a lo que quería la gente: verme con la mejor moto. De momento, me está saliendo bien».

En cuanto a las expectativas con las que llega a esta carrera, el ocho veces campeón del mundo insistió otra vez en que deben de ser más constantes, como Bagnaia y Martín: «Lo que nos falta es la regularidad de Jorge y Pecco, que siempre están ahí. Soy rápido y me siento competitivo. En Jerez y Francia estuve cerca, pero tengo que encontrar esa regularidad. Montmeló no es de mis mejores circuitos. Parece que la moto nueva los ayuda en las curvas largas, pero veremos».

Decisión de Ducati

Sobre la posible decisión de Ducati, el de Cervera afirmó: «Mi situación ha cambiado un poco respecto al año pasado. Este año quería disfrutar y recuperar sensaciones. Paso a paso voy recuperando competitividad. Sí, quieres luchar por un campeonato, pero si algo te hace la vida más fácil… Yo ya sé cuál es mi primera idea. Tengo la astucia para saber cómo ser rápido. Yo ya me siento contento luchando con ellos hasta la última curva. Ellos ya luchaban por el título el año pasado. Vamos a seguir trabajando para acercarnos».

Sobre qué le ha dado Ducati a él y viceversa, el español contestó: «Lo más importante que me ha dado Ducati es la motivación, el seguir creyendo que tengo capacidad de ir rápido, seguir confiando en mí mismo, el seguir disfrutando de lo que me apasiona en este mundo, que es el motociclismo y se disfruta cuando estás delante. Luego, se gana o no, pierden todos y gana uno, pero estar ya delante y poder luchar con los mejores es diferente. Lo que le he aportado yo a ello no lo sé. Lo tienen que decir ellos. Yo intento ser lo máximo profesional dentro y fuera de la pista».

Retirada de Aleix

Márquez también se pronunció sobre la retirada de Aleix Espargaró: «Era el veterano de la categoría, ahora me toca a mí pillar el testigo, estos galones. Lo felicito por su carrera deportiva, porque ha sido destacaría que ha sido una carrera de saber sufrir y aguantar el sufrimiento, se ha visto estando en casa sin moto, reemplazando pilotos, desarrollando proyectos y se ha visto ganando. ¿Qué destacar? Para mí, han pasado por aquí pilotos con mucho talento, pero trabajador como él, ninguno. Destaco su trabajo, su implicación y, sobre todo, que ha decidido él estar en casa, moto no le faltaba a sus casi 35 años. Enhorabuena».

La retirada de Aleix deja un hueco en Aprilia, una de las marcas más fuertes del Mundial después de la Ducati. «Las motos europeas están bien, pero, para mí, la mejor moto es la Ducati. Por eso me decanté por ella. Sigue siendo la mejor. Aprilia y KTM se van acercando cada vez más. Maverick ha demostrado que se pueden ganar carreras con la Aprilia», comentó Marc Márquez sobre esta opción.

«La Aprilia va bien, ha ganado carreras, ganó en Austin, que es un circuito de stop and go (parar y salir). Aquí, si no cambia mucho la película del año pasado, es la marca, pero veremos las Ducati de 2024 porque han mejorado bastante ese aspecto con el carenado nuevo, pero la Aprilia es una moto competitiva», agregó el 93.

Márquez, el más veterano en 2025

Con la marcha de Aleix, Marc Márquez se quedará como el piloto más veterano de la parrilla en 2025 en caso de continuar: «Esperemos que sí, que me quede. El año pasado no habría respondido esto, pero ahora lo veo un poco diferente». Sobre el hecho de contener a los jóvenes, el de Gresini dijo lo siguiente: «Para mí es súper difícil para los equipos… Al final, el piloto marca la diferencia, pero depende mucho de la moto. La mayoría se lo merece, pero vienen pisando fuerte. Es difícil tener una carrera tan extensa. Se dice que lo difícil no es llegar sino mantenerse. Le ha tocado a Aleix y él ha tomado la decisión, eso también es importante».

¿Por qué no se le da bien Montmeló?

Al ser preguntado por qué no se le da bien el circuito de Barcelona-Cataluña, más conocido como Montmeló, Marc Márquez explicó: «No se me da bien, pero casi siempre he sido la Honda más rápida. Tengo ganas de entender cómo ir rápido con la Ducati. Uno de mis puntos fuertes es el ‘stop and go’ y aquí no lo tenemos. Tendré los datos de ellos».

A pesar de esos problemas, Marc ha conseguido hacer muchos podios: «Sí, pero salvándolo. He estado en el podio porque está el empujón de la afición, en casa. No sé si fue en 2017 o 2018, que me caí cuatro o cinco veces en un fin de semana. Es uno de esos circuitos en los que le tengo que poner mucho más esfuerzo que en otros. Me esfuerzo siempre, pero esforzarme más en cambiar mi estilo de pilotaje, en trabajar en la moto. Estoy listo para ello este fin de semana, pero la igualdad del MotoGP actual… dos décimas y te ves fuera de la Q2 y te complicas todo el fin de semana».

La parte que más le cuesta del trazado, según explicó él mismo, es «el sector 2, esas curvas largas, la 3, la 4… se me suele atragantar un poquito. Luego, el sector 4, también. Estaremos centrados ahí, a ver si podemos salvarlo».