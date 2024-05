Marc Márquez pone en un dilema a Ducati

Marc Márquez tenía un plan con Ducati y lo está demostrando. El ocho veces campeón del mundo se ha marchado de Le Mans como tercero del Mundial de MotoGP tras otra remontada digna de estudio. Lo que está logrando el español encima de la Desmosedici GP23 en tan poco tiempo es para quitarse el sombrero. Esto ha puesto en un dilema a Ducati y a Gigi Dall’Igna que deben decidir quién será el compañero de Pecco Bagnaia en 2025.

Jorge Martín, Marc Márquez y Enea Bastianini pelean por ocupar esa plaza que ahora mismo pertenece a La Bestia. Los dos primeros son favoritos para acompañar al bicampeón del mundo de MotoGP en el box de Ducati, más aún teniendo en cuenta su historial en los últimos años. Martinator está dominando el campeonato con mano de hierro, le saca 38 puntos a Bagnaia, segundo, y 40 a Márquez, tercero.

Pero el de Cervera ha demostrado que sigue siendo competitivo tras los últimos años en Honda, en los que él mismo reconoce que se llegó a plantear si estaba acabado. En Le Mans demostró que no está para nada acabado, todo lo contrario, ha recuperado la sonrisa y vuelve a ser competitivo en circuitos que históricamente no se le han dado tan bien. Pecco vivió en sus carnes lo que es enfrentarse al ocho veces campeón del mundo cuando este tiene una moto competitiva.

Su batalla con el líder de Ducati en Le Mans ha vuelto a poner el foco sobre Dall’Igna y Ducati. Hay un rumor que corre por el paddock que dice que el gurú de los de Borgo Panigale quiere a Marc Márquez en el equipo para trabajar con él, y que ponga a prueba su bebé. Pero él ingeniero no se ha pronunciado al respecto y siempre se ha deshecho en elogios hacia los tres candidatos a pilotar su moto.

Márquez presiona a Ducati

El propio Dall’Igna señaló en Francia que tenían que mirar la historia de todos sus pilotos a la hora de tomar la decisión, no basarse solamente en los resultados del 2024. Si fuera por eso, la decisión está más que difícil, ya que Martín vive el mejor momento de su carrera y Marc Márquez ha recuperado su mejor nivel con la Ducati. Desde la fábrica italiana se han fijado de referencia el mes de junio para comunicar quién será el compañero de Pecco Bagnaia en 2025, pero de momento la batalla continúa.

El mejor Marc Márquez ha vuelto y eso mete más presión a Ducati a la hora de decidir, ya que el rendimiento de Martín también está siendo excepcional. El ilerdense dijo a su llegada a Le Mans que tenía un plan, una estrategia que estaba siguiendo en busca de volver a ganar un título. En Jerez señaló que quería ir a un equipo de fábrica. Eso cerraba la puerta del Prima Pramac Racing, sobre el que dijo: «Tiene material de fábrica, pero es un equipo satélite».

Tras el GP de Francia, el 93 dio más detalles de ese plan. «Cuando tomé esta decisión, sabía que Ducati era la moto más fuerte. Decidí correr con la moto más fuerte y ver qué podía hacer con ella, porque incluso yo tenía dudas sobre si estaba acabado o no. Y no, no lo estoy, soy competitivo», comenzó diciendo el hexacampeón del mundo de MotoGP en Sky.

Por último, Marc Márquez reformuló su discurso y dijo que quiere tener «la última evolución» sin importar la marca o el color. Eso deja la puerta abierta a la posibilidad de ir al Prima Pramac: «Como soy competitivo, está claro que el año que viene quiero intentar tener la última evolución, cualquier moto, cualquier color, cualquier marca. Porque para luchar por el campeonato del mundo tienes más oportunidades, con una moto que se la última evolución. Tengo las ideas claras».