Hasta Marc Márquez alucina con su remontada: «Ni yo me veía capaz de terminar segundo»

Marc Márquez ha firmado una salida espectacular en el GP de Francia, la mejor que ha hecho en esta era de MotoGP, remontando ocho posiciones en los primeros giros. «En MotoGP he hecho alguna buena», comenzaba diciendo el piloto español para luego reconocer que la de este sábado «ha sido la mejor». No obstante, reconoció que ni él mismo se imaginaba acabar segundo en la sprint race.

«Sí, he hecho varias: Valencia 2012… En Malasia he hecho alguna salida buena, no me acuerdo el año, en Assen, en Mugello, pero en el actual MotoGP, con los dispositivos para bajar la moto, que todo el mundo sale bien, ha sido la mejor», afirmó el piloto de Cervera sobre su salida. Respecto a su remontada, Marc Márquez aseguró que «yo tampoco sabía que era capaz de acabar en esa segunda posición, pero hemos sabido sufrir este fin de semana».

«Lástima que mañana también saldremos en esa decimotercera posición porque sí, la gente se queda con la salida, que ha sido lo más visible, lo más espectacular y lo que más destaca, pero yo me quedo con el ritmo de después. Me quedo con el ritmo que he mostrado a partir de la tercera vuelta, que he empezado incluso a coger a Bezzecchi», agregó.

«Ha sido la salida perfecta. Ni yo me veía capaz de terminar el segundo», empezó señalando el ocho veces campeón del mundo en los micrófonos de DAZN al acabar la sprint race. «No es la primera, segunda o tercera curva sino la manera que sales en el primer momento, o te colocas bien o no te colocas. He tenido la suerte de encontrar el hueco y pasar cuarto la primera vuelta», explicó.

Marc Márquez destaca lo más importante

No obstante, el 93 dijo que lo más relevante del día para él no es la remontada, sino haber demostrado que tiene ritmo para estar arriba: «Aparte de eso, para mí lo más importante es que todo y salir con alguna duda he mostrado ritmo y potencial. El ritmo estaba ahí, he conseguido dejar a los pilotos atrás, ir a por Bezzecchi… cada entreno me encuentro mejor».

«Este fin de semana hemos aprendido muchas cosas, sobre todo en la práctica del viernes por la tarde, donde fue el gran error, lo cometimos juntamente con el equipo, tomamos una dirección completamente diferente las dos motos y ahí nos quedamos fuera de la Q2 y hoy no he salido convencido en la Q1. Eso es lo que me ha hecho estar fuera de la Q2. Puedes decir bandera amarilla o la salvada, pero no he salido convencido y esto es lo que me ha hecho estar fuera de la Q2», aseguró.

Probabilidad de lluvia el domingo

Respecto a la posibilidad de que llueva el domingo, algo que a priori le favorecería, el leridano señaló lo siguiente: «Visto lo de hoy, digo, prefiero seco, pero sí que es cierto que saliendo el 13 la lluvia te puede ayudar en algo. El tema está en que la lluvia muchas veces es tu gran aliado y otras tu gran enemigo. Mañana intentaremos gestionarlo de la mejor manera, intentar hacer otra buena salida».

«Será imposible pasar cuarto por meta porque hoy salido todo perfecto. Para mí, lo mejor del fin de semana es que he sabido reaccionar y he mostrado velocidad en seco. Pase lo que pase mañana, si es en agua y hacemos una buena carrera, vale, pero ya es en agua. Me quedo con el potencial en seco. Lo dije y lo advertí que habría algún fin de semana que se nos atragantaría, este ha sido el primero, pero hemos sabido reaccionar», agregó.

«Se me ha atragantado al principio, pero es que es lo más importante del fin de semana. Ese viernes es fundamental estar entre los 10 primeros, porque la Q1 se ha visto que se va muy rápido. Con ese tiempo de la Q1 estaba en segunda o tercera línea, que ya es otra carrera. Saliendo el 13 se te complica todo. Este fin de semana ha sido ese principio de fin de semana que se nos ha hecho cuesta arriba todo, pero hemos sabido gestionarlo en la sprint race. Hoy me duermo tranquilo. Mañana veremos qué pasa, pero lo de hoy ya no nos lo quita nadie», concluyó el piloto de Gresini Racing.