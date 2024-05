Marc Márquez, dispuesto a renunciar a todo en 2025 «para ganar»

Marc Márquez ha dado una nueva pista sobre su futuro justo antes del GP de Francia en Le Mans. Si la semana pasada, en Jerez, aseguraba que quería un equipo oficial para la próxima temporada, esta vez ha ido más allá y ha dejado caer que estaría dispuesto a renunciar a un patrocinador básico «para ganar». En caso de ir al Ducati Lenovo, donde contaría con una moto oficial, podría chocar con el patrocinio de Red Bull, ya que Monster es uno de los sponsors principales del equipo italiano.

«En la vida, a veces, hay que tomar decisiones que uno no quiere, pero aquí estamos todos, patrocinador, marca, fábrica… para ganar. Y para ganar tienes que buscar lo mejor en todo momento. Lógicamente, antes de tomar una decisión, lo tengo todo en consideración, no sólo una cosa u otra. Pones la balanza y a ver por dónde se decanta», señaló el ocho veces campeón del mundo.

Sobre ganar, Marc Márquez dijo: «Evidentemente, se puede ganar, pero no se puede ganar de una sola manera. Tienes que mirar en la balanza todo y evaluarlo. Lógicamente, nadie es de hielo y todo pesa, pero el principal objetivo aquí, y el que pesa más, es ganar».

En cuanto si está decidido o no por el Ducati oficial, el 93 aseguró: «El tema es sencillo: si un piloto acaba contrato y una fábrica, sea cual sea, tiene las motos libres, tonto sería el piloto y tonta sería la fábrica de no tener, al menos, una conversación. Conversaciones hay con todos, porque el no, por parte de la fábrica, y el no por parte del piloto, ya lo tienes, así que hay conversaciones».

Decisión de Ducati

Ducati anunció que tomará una decisión antes de Mugello. Los de Borgo Panigale quieren tener cerrado al compañero de Pecco Bagnaia para la carrera de casa. Marc Márquez reconoció que no piensa en ello: «No me afecta. Van pasando las carreras y cada vez soy más competitivo, pues perfecto». El piloto de Gresini también habló del mercado de pilotos y aseguró que «lo importante es que creo que moto tendré».

«El año pasado estaba indeciso hasta el último momento. Entonces, fue duro, pero este año me lo estoy pasando bien porque cada vez hay más velocidad en pista. Lo más importante para mí este año era ser competitivo, porque si eres competitivo lo afrontas todo muy diferente. Luego, veremos. Lo importante es que creo que moto tendré», afirmó el seis veces campeón del mundo de MotoGP.

El plan de Marc Márquez

Marc Márquez tiene un plan: «Lo dije ya en Valencia: tengo una estrategia en la cabeza y si tú quieres seguir una estrategia, eso pasa por no escuchar a nadie: ir a lo tuyo, tener el plan con los tuyos, pero evadirte de todo, que es lo que estoy haciendo. Si me caigo, pues me he caído; si hago podio, pues hago podio, y lo celebro. Y ojalá pueda ganar alguna carrera este año, pero, de momento, la estrategia está yendo bien».

Sobre el 2025, el de Cervera dejó claro que si sigue por este camino, su objetivo será pelear por el título: «Yo soy nuevo en Ducati. Llegué en una situación complicada y poco a poco voy sintiéndome mejor. Si continúo trabajando así, en 2025 me marcaré como objetivo luchar por el título. Si quieres hacerlo, querrás tener el mejor material. Si tengo la oportunidad, decidiré lo mejor».

«Evidentemente, mi objetivo es estar entre los cinco primeros y, si puedo, entre los tres, mejor, en el podio, pero en cada circuito que llegas… no puedes llegar y decir: ‘Voy a hacer esto’. A veces, sales y por muy bien que se te haya dado un circuito se te tuercen las cosas. Ya lo era con la Honda, que la conocía, y era prudente. Con esta, aún más. Hasta que no se empiece el viernes, veremos, pero el objetivo de estar entre los cinco primeros durante todo el fin de semana lo veo factible. Ya veremos si puedo optar a más», dijo.

Jorge Martín entendería que Marc Márquez fuera al Ducati oficial. Sobre esto, el ex de Honda señaló: «Yo prefiero que el equipo que me quiera lo haga por resultados. Esto es mucho mejor. Y es por lo que estoy trabajando, así que yo hice un cambio el año pasado, con una estrategia y un plan definido en mi cabeza, de lo que estaba buscando, lo estoy encontrando, cada vez soy más competitivo. Si sigo siendo competitivo, pues tendré más opciones. Seguiremos trabajando para tener opciones y poder escoger».