Los municipios de Baleares, en la nueva piel del Illes Balears Palma Futsal

El Illes Balears Palma Futsal presenta la tercera equipación que lucirá durante la temporada 2025/26. La camiseta, diseñada por Umbro, rinde homenaje a las raíces del club y a la tierra que representa, incluyendo en su diseño los nombres de todos los municipios de Baleares, que acompañarán al equipo en cada partido como símbolo de unión y pertenencia.

El diseño, inspirado en la bandera balear, combina el amarillo con franjas verticales rojas y las mangas lilas, que aportan un contraste distintivo. Una elástica cargada de simbolismo que refuerza el vínculo del club con la afición y su compromiso con las Islas Baleares, ya presente desde la pasada temporada en el propio nombre de la entidad: Illes Balears Palma Futsal.

Esta tercera equipación será la que luzcan habitualmente los porteros, aunque también está previsto que los jugadores de campo la vistan en determinados partidos. La nueva camiseta ya está disponible en la web oficial del club en formato de prerreserva, para que los aficionados puedan hacerse con una prenda que va más allá de lo deportivo: un auténtico símbolo de identidad y orgullo balear.

Amistoso con el Gasifred

El Illes Balears Palma Futsal continúa con su preparación para el inicio de la temporada y ha disputado un nuevo partido de entrenamiento en el Palau Municipal d’Esports Son Moix frente al Gasifred Atlético Futsal, conjunto ibicenco de Segunda División. El encuentro, celebrado a puerta cerrada, ha permitido al equipo de Antonio Vadillo seguir acumulando minutos de competición y generar sinergias en dinámica de partido antes de viajar a Portimão para disputar el International Masters Futsal.

Además, el duelo ha servido para dar protagonismo a los canteranos Javi Pérez y Rodri, del filial, que disfrutaron de una importante participación con el primer equipo. Sobre la pista, el Palma se impuso por 4-3 gracias a los goles de Ernesto (2), Charuto y Deivão, en un nuevo test que aporta confianza y ritmo competitivo al bloque balear.