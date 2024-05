Aleix Espargaró anuncia su retirada a final de temporada

Aleix Espargaró se retirará al final de la temporada. El piloto de Aprilia convocó una rueda de prensa este jueves en el circuito de Montmeló, donde anunció su retirada. A sus 34 años, cumplirá 35 el 30 de julio, el de Granollers ha decidido poner punto y final a 20 años en el Mundial y lo ha hecho en su trazado, en su casa, delante de su gente y sus amigos, antes del Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

Il Capitano lleva desde el inicio de temporada lanzando mensajes y dejando pistas sobre una posible retirada. Hace unos meses, el catalán, aseguraba que se iba a dar hasta Mugello para pensar lo que hacía con su futuro, si seguía compitiendo o colgaba los guantes y el casco al final del presente curso, después de ver lo bien que estaba su hermano Pol al convertirse en piloto de pruebas de KTM. Eso le hizo pensar y mucho al mayor de los Espargaró, y finalmente se ha decantado por la retirada.

«Al final de esta temporada me retiro», anunció el español. «Es un sitio muy especial para mí, el circuito donde empecé a ir en moto. Era un sitio perfecto para decir que dejó las motos como piloto full time de MotoGP. Mi trayectoria ha sido extraña, desestructurada. Estoy orgulloso de llegar donde he llegado. Siempre he cometido muchos errores por escoger con la cabeza y no con el corazón. La cabeza me dice que puedo seguir, pero el corazón me pide parar, estar más en casa con mi mujer, ver a mis hijos crecer», explicó.

«Estos últimos 3 años con Aprilia han sido un sueño. Hemos hecho historia y les estaré eternamente agradecido. Dar las gracias a Carmelo y Carlos porque he crecido aquí. Dar las gracias a mi mujer, a mi hermano, siempre ha sido mi referencia», dijo justo antes de romper a llorar tras mencionar a Pol Espargaró. También tuvo palabras de agradecimiento para «Albert Valera, mi manager, porque sin él mi carrera no habría sido lo que ha sido, a mi mujer, Laura, es lo mejor que tengo, y a todos los pilotos compañeros del paddock».

Arropado por su familia y amigos

Aleix Espargaró estuvo bastante bien arropado en la rueda de prensa celebrada en el trazado catalán. Su mujer y sus hijos, al igual que su hermano Pol y su mujer Carlota, junto a su pequeña, Alexandra, su mánager Albert Valera, Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, y todos los pilotos del paddock de MotoGP, estuvieron presentes en la sala de prensa del circuito de Montmeló. Tampoco faltaron grandes leyendas del motociclismo como Jorge Martínez Aspar o Nico Terol.

«Il Capitano, Il Capitano», se escuchó al concluir la rueda de prensa de Aleix Espargaró. El piloto español dijo que a final de temporada dejará de ser piloto oficial de MotoGP, pero no dio ninguna pista sobre lo que hará con su futuro. Él siempre ha dicho que nunca se desvincularía por completo de las motos, pero de momento se hace un lado y colgará el casco para poder pasar más tiempo junto a su mujer y sus hijos, y poder ver crecer a sus pequeños, Max y Mía.

El siguiente paso es conocer si será piloto probador como su hermano Pol, viendo lo feliz que está Polyccio con su nueva vida como probador de KTM, de cara al cambio de reglamento en 2027. Respecto a su mejor y su peor momento, Aleix señaló: «El mejor momento… sería fácil decir Argentina 2022 (primera victoria en MotoGP), pero en realidad el mejor momento es hoy, nunca he sentido lo que siento hoy. Soy una persona muy afortunada. El más difícil fue la temporada 2018, estuve a punto de retirarme. Tuve muchas lesiones, muchas caídas con la Aprilia…».