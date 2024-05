Ducati se moja sobre el futuro de Marc Márquez y Jorge Martín: «La decisión está difícil…»

A Ducati se le acaba el tiempo, tiene que decidir quién será el compañero de Pecco Bagnaia en 2025: Jorge Martín, Marc Márquez o Enea Bastianini, y cada vez está más complicado. Gigi Dall’Igna reconoció tras el GP de Francia de MotoGP que «será muy difícil decidir» entre uno u otro, ya que «todos están haciendo cosas increíbles». El de Gresini viene de remontar desde la decimotercera a la segunda posición en las dos carreras, mientras Martinator hizo pole y doble victoria.

«Será muy difícil decidir. Todos están haciendo cosas increíbles y no tienen nada que demostrar a estas alturas. No debemos esperar demasiado a tomar una decisión por una cuestión de justicia hacia los corredores. Debemos respetarlos para no hacerles perder otras oportunidades», señaló el director general de Ducati Corse tras ver la gran carrera que firmaron los dos aspirantes al sitio que ocupa Bastianini a día de hoy.

El piloto del Prima Pramac ya dijo que quiere vestir de rojo en 2025 o de lo contrario abandonará la estructura de Ducati, mientras que Marc Márquez quiere una moto de fábrica. Uno es el líder destacado y gran dominador del Mundial ahora mismo, y el otro es el ocho veces campeón del mundo que ha recuperado la sonrisa y vuelve a ser competitivo encima de la moto, como demostró en Le Mans con el adelantamiento a Bagnaia en la última vuelta.

«Si bien Márquez fue segundo y protagonizó ambas carreras, también lo hizo Martín, que consiguió la pole y ganó ambas carreras. Jorge completó un fin de semana increíble. Estoy muy orgulloso de él y de que esté en nuestro equipo», comentó el gurú de Ducati en Sky Sport sobre los dos primeros del GP de Francia.

Ducati quiere retener a Marc Márquez

«En Le Mans, todos estuvieron muy bien. Hasta Enea hizo una carrera maravillosa, en mi opinión terminó cuarto, pero no todo es culpa suya y lo sé bien. Lo tendremos en cuenta porque los tiempos que marcó, especialmente al final de la carrera, son realmente importantes», dijo Dall’Igna, que volvió a incidir en que será muy difícil decantarse por uno.

«Por ende, la elección de los pilotos será muy difícil porque todos están haciendo cosas increíbles. Será complicado decidir, pero tenemos que hacerlo». Ducati se ha fijado Mugello (2 de junio) como fecha límite para tomar una decisión. El reputado ingeniero italiano dejó entrever que la idea es retener a los tres: uno irá al equipo oficial con Pecco y los otros dos los meterán en equipos satélites.

«Un campeón debe poder soportar la presión, es fundamental para cualquiera que quiera ganar un campeonato mundial. Pero no creo que esto sea un problema real para nuestros pilotos. Todos ya han sido campeones del mundo. No tienen nada que demostrar y se trata de elegir», explicó. Lo único que parece seguro es que Márquez no seguirá en Gresini, ya que quiere una moto de fábrica, le da igual el color o la marca, según desveló el propio piloto al terminar la carrera de Le Mans.

Respecto a la fecha en la que les comunicarán la decisión a los pilotos, Luigi aseguró: «También creo que nuestra elección no debería ser muy lejana, no tenemos que esperar mucho también por una cuestión de equidad hacia estos corredores que están haciendo un trabajo maravilloso. Están trabajando increíblemente duro y debemos respetarlos. Esto también significa no dejar que se pierdan posibles oportunidades que podrían tener para el futuro. No creo que tardemos en tomar nuestra decisión, pero está claro que es una elección difícil y complicada y que se necesita algo de tiempo».