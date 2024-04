En Ducati alucinan con Marc Márquez

La actuación de Marc Márquez en COTA ha desatado los elogios dentro del box de Gresini Racing, satélite de Ducati, a pesar de la caída del domingo cuando lideraba. El español estuvo a punto de dar la primera victoria del año para los de Nadia Padovani en su trazado favorito. Su jefe de mecánicos, Frankie Carchedi, se deshizo en elogios hacia lo que hizo el 93 en Austin a pesar de los problemas mecánicos sufridos durante la carrera.

«Estoy destrozado por lo de hoy (el domingo) de Marc», señaló Carchedi en referencia a la carrera del 93 en el Circuito de Las Américas, donde llegó a liderar la prueba durante unas curvas. Marc Márquez tuvo un problema con el freno delantero durante toda la carrera que le impidió pilotar con comodidad. Aun así, el leridano demostró por qué este es uno de sus circuitos favoritos y por qué ha ganado en siete ocasiones.

Pese a todo, el español se llegó a poner primero. «Correr delante durante toda la carrera con los problemas que tuvo fue verdaderamente increíble. Encontramos el paso que necesitábamos del sprint, pero surgió un problema desafortunado en carrera que estudiaremos y solucionaremos», dijo el nuevo jefe de mecánicos de Marc en Gresini deshaciéndose en elogios hacia el ocho veces campeón del mundo.

«A veces pasa. La verdad es que hasta que ha durado, hemos tenido una carrera entretenida, sobre todo, porque he tenido que remontar por dos veces. Me encontraba bastante bien, pero mal. El feeling era bueno, pero estaba teniendo muchos problemas con el freno delantero, se me venía muy abajo, de hecho un adelantamiento no ha sido intencionado, sino provocado por el freno», explicó Marc Márquez sobre su caída.

«En esa curva 11, he intentado liderar la carrera lo antes posible para ver si cambiaba la temperatura del freno de delante y mejoraba algo. Pero cuando he llegado allí, una vez más, la leva se me ha venido abajo, he intentado frenar dos o tres veces, pero la velocidad crece y me he cerrado un poquito, al intentar parar con la moto inclinada, ahí me he caído, pero sabemos dónde hay que mejorar. Lo importante es que estábamos luchando por esas primeras posiciones», añadió el español.

A pensar en Jerez

Carchedi se mostró contento porque tenían ritmo y velocidad, y ya piensan en Jerez: «El ritmo estaba ahí, el nivel estaba ahí y la velocidad estaba ahí. Eso es lo más importante. Ahora vamos a Jerez y seguiremos mejorando. Paso a paso estamos más cerca de los pilotos de cabeza». Lo cierto es que Marc ya está entre los mejores, su adaptación a la Ducati está siendo bastante rápida y llega a Jerez con muy buenas sensaciones.

El mayor de los Márquez regresa a Jerez, un gran premio especial que se perdió el año pasado por lesión y en el que ha hecho podio en siete de las diez veces que ha corrido en la categoría reina, tres de ellas con victoria. Este año llega con una de las mejores motos de la parrilla, viniendo de menos a más y con opciones de volver a reinar en MotoGP.