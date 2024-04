El gran secreto de Márquez para ganar el Mundial con Ducati

Marc Márquez se ha convertido en la gran amenaza de MotoGP tras su llegada a Ducati, el piloto al que todos temen en la parrilla a pesar de llevar tres años sin ganar una carrera y cinco sin pelear por el título de la categoría reina. Su incorporación a la estructura de Borgo Panigale ha revolucionado la competición y el toque con Pecco en Portimao ha desatado la polémica en la parrilla. Johann Zarco aseguró que el leridano es el «lobo en el gallinero de Ducati» y que cree que en su cabeza está pensando en ganar el campeonato para igualar a Valentino Rossi.

El piloto de Gresini siempre se ha mostrado con un perfil bajo y descartándose de la lucha por el título, pero es obvio que en su mentalidad de campeón siempre quiere estar lo más arriba posible. Además, en Qatar ya comenzó a hacer cuentas tras terminar en el top 4 en su primera carrera larga con al Desmosedici, lo que significa que piensa a largo plazo, es decir en el campeonato.

A pesar de las declaraciones del ocho veces campeón del mundo, Zarco no se fía y cree que el español piensa en ganar el título para intentar igualar los nueve títulos de Valentino Rossi. «Creo que Márquez tiene tal empuje que va a ganar carreras, y que en su cabeza quiere jugarse el campeonato, quiere alcanzar a Valentino Rossi en número de títulos», dijo el francés.

No obstante, como viene de varios años negros con las lesiones el piloto de Cervera prefiere no ir de favorito y atacar dar la sorpresa. En Portimao saltaron las primeras chispas con el choque entre Pecco Bagnaia y Marc Márquez mientras luchaban por la quinta posición. Zarco, ex de Ducati y actualmente en el LCR Honda, se pronunció sobre el tema: «Siempre hay un poco de culpa de los dos, entre el que aguanta y el que va demasiado confiado».

Márquez, el lobo en el gallinero de Ducati

Lo de Portugal fue una demostración de que Marc Márquez ya está aquí y que puede competir con Pecco y Martín con la Ducati GP23. El seis veces campeón del mundo de MotoGP venía rápido en las últimas vueltas, cuajando un gran final de carrera, y en un circuito que no se adapta especialmente bien a su estilo de pilotaje.

Zarco señaló que el rendimiento del 93 puede causar algunos problemas dentro de la estructura de Ducati, porque el de Gresini viene de menos a más y cada vez está más fuerte: «Creo que Marc Márquez dentro de Ducati es el lobo en el gallinero. Pecco es muy tranquilo, pero Marc es molesto, así que va a ser muy interesante. Y para Ducati, la imagen de Marc Márquez también es enorme».

Cabe recordar que Zarco abandonó el Pramac a finales del pasado año para enrolarse en las filas del LCR Honda, coincidiendo con el aterrizaje de Marc en la Ducati de Gresini Racing, y se muestra feliz con su decisión: «Creo que es interesante, y estoy casi contento de haber salido de Ducati justo cuando Márquez está llegando».