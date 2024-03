El cabreo del jefe de Ducati tras el incidente entre Márquez y Bagnaia en Portugal

La acción entre Marc Márquez y Pecco Bagnaia en Portimao ha generado el primer fuego en Ducati. El piloto italiano tiró al español al tratar de devolverle el adelantamiento a tres vueltas del final de la prueba mientras peleaban por un quinto puesto. Claudio Domenicali, CEO de Ducati, se mostró bastante mosqueado con lo sucedido entre dos de sus pilotos candidatos al título.

El incidente entre el 1 y el 93 en la curva cinco ha traído mucha cola. Según Márquez, Pecco fue demasiado optimista al intentar ese adelantamiento tal y como tenía los neumáticos, pero para Bagnaia el culpable del accidente fue el de Cervera. Lo cierto es que Marc entró por el interior de la cinco, como hizo con Martín en la última vuelta de la sprint race, pero se fue algo largo y el bicampeón abrió gas para cerrar ese hueco y retener el quinto puesto.

Cuando el piloto de Gresini quiso volver a su posición, sin hacer ningún gesto extraño, simplemente siguiendo su trayectoria en la curva, Pecco no cerró la curva del todo y se topó con Márquez en su trayectoria terminando los dos en el suelo. Domenicali no se quiso mojar sobre quién era el culpable de la situación después de que Dirección de Carrera determinara que fue un incidente de carrera, aunque sí estaba visiblemente enfadado.

«Está claro que, cuando pasan cosas como las de Pecco y Marc, todos nos sentimos un poco mal, pero así es como se hacen las carreras. Son dos grandes campeones y no quería abandonar ninguno de los dos. He seguido el análisis que se ha hecho en televisión, y según desde dónde lo veas tiendes a estar de acuerdo con uno u otro», aseguró el director general de Ducati Motor Holding, Claudio Domenicali, en Sky Sport MotoGP.

Acto seguido, cuando los periodistas bromearon con el dirigente italiano sobre la posibilidad de que la llegada de Marc Márquez haya podido cambiar el orden jerárquico en Ducati, Domenicali optó por no seguir el juego y no hacer ningún comentario al respecto. Lo cierto es que esta segunda carrera ya ha generado el primer lío entre dos de los principales aspirantes al título.

Ducati se lava las manos

El CEO de Ducati reconoció que no quiere entrar en polémicas si puede evitarlo, y esta vez no fue menos. «Aquí hay muchos campeones, hoy hemos visto a Pedro Acosta hacer una gran carrera. Así que no sé si un campeón más o un campeón menos cambia quién sabe qué al final. Todos son muy fuertes, algunos son campeones del mundo como Pecco y Marc, que siempre quieren ganar. Entiendo que te guste el tema, pero intento no entrar en la polémica si puedo. No muerdo», contestó Domenicali a la televisión italiana mientras celebraban el segundo puesto de Bastianini en el garaje de Ducati.

La próxima cita será en el jardín de Marc Márquez, el Circuito De Las Américas (C.O.T.A), donde el español ha ganado en siete ocasiones. Austin, Texas, será testigo de un nuevo asalto entre las dos Ducati de Pecco Bagnaia y Marc Márquez, que no pueden volver a fallar si quieren seguir teniendo opciones de pelear por el campeonato ya que después del error del italiano están a 23 y 33 puntos respectivamente de Jorge Martín en la general del Mundial de MotoGP.