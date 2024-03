Márquez tira un dardo a Bagnaia: «No me esperaba ese error de Pecco»

Marc Márquez y Pecco Bagnaia sumaron cero puntos en Portimao después de que el italiano tirara al español a tres vueltas del final. Dirección de Carrera decidió no tomar acciones ni contra uno ni contra otro y calificó la acción como un incidente de carrera. Ambos aceptaron la decisión aunque el ilerdense le mandó un recado a su compañero de fábrica en MotoGP al asegurar que no se esperaba este fallo de él.

«Ha sido un error que no me esperaba de Pecco, porque cuando le ha pasado Acosta estaba sufriendo mucho con los neumáticos y quedaban tres vueltas aún. Estábamos luchando por un quinto, sexto puesto, dos puntos para arriba o para abajo. Y cuando sufres tanto con los neumáticos sabes que si no es en esta curva, en la siguiente te van a adelantar. Pero, bueno, ha querido devolverme el adelantamiento de una manera un poquito optimista, al límite de todo, porque hemos acabado dos pilotos en la grava. Pero, al final son cosas que pasan en las carreras», comentó Marc Márquez sobre el incidente con Bagnaia.

Sobre el hecho de que ninguna haya sido sancionado y si está conforme con ello, el 93 dijo: «Al final, cuando los comisarios me han llamado a Dirección de Carrera les he dicho: ‘Vosotros decidís. Para mí es una acción que está muy al límite de un incidente de carrera’. Entonces, ellos tienen que decidir si esto es penalizable o no. Ellos han decidido que no. Yo les he dicho que tenía un punto neutro, que iba a respetar la decisión, que no iba a empujar ni para un lado ni para otro. Pero al final la consecuencia ha sido que cero puntos para mí y para Pecco, que es lo último que queríamos tanto el uno como el otro».

Sobre esta misma pregunta, en DAZN, el de Cervera señaló lo siguiente: «No es decisión mía si hay o no. Los Stewards son los que tienen que poner la línea. Al final han acabado dos pilotos en el suelo. Para mí en las carreras hay toques. Ha sido una situación donde lo he adelantado, me he ido un poco largo, he mantenido mi posición per he visto cosas en la telemetría que… al final no puedes defender demasiado, yo soy de los que defiende posición, pero tienes que saber aceptar cuando estás en una posición de quinto, sexto, no hace falta exagerar más de la cuenta».

Marc Márquez tacha a Pecco de optimista

Marc Márquez le lanzó un pequeño dardo a Bagnaia, al que tachó de ser «demasiado optimista» en esa defensa de la posición cuando peleaban por un quinto puesto: «Es un resultado que ninguno de los dos queríamos. Se ha visto en las imágenes, Pecco estaba sufriendo en las últimas vueltas, lo he pasado para abrir hueco y ha intentado defender la posición con demasiado optimismo. Son cosas que pasan en las carreras. Lo importante es que teníamos velocidad. En carrera hemos sufrido un poco más pero he estado calmado, no quería cometer ningún error, sabía que los puntos en la quinta posición eran necesarios y buenos. Ahora un parón y en Austin más».

Por último, el piloto de Gresini Racing reconoció que ambos se van «fastidiados» porque no han sumado puntos en la carrera: «Pecco ha defendido, como es normal, la posición y no esperaba provocar ese toque y caer los dos. Son experiencias tanto para él como para mí. Los dos estamos fastidiados porque era el último resultado que queríamos».

Pecco echa la culpa a Márquez

Por su parte, Pecco desveló en DAZN que no habría sanción para ninguno de los dos al haber sumado ambos cero puntos: «No tendremos sanciones porque la sanción ya es tener cero puntos los dos. Son situaciones muy difíciles de entender. Uno intenta hacer lo máximo para sí mismo». Sobre si estaba de acuerdo con esta decisión, dijo: «Estoy conforme con que no haya sanciones, sí, absolutamente».

Bagnaia dejó entrever en sus explicaciones que la culpa era de Marc Márquez y no suya: «Él ha intentado cerrar su línea para estar delante y nos hemos tocado y hemos terminado con cero puntos los dos». «Hemos hablado los dos. Me gusta esta forma de que se hablen los pilotos, pero seguramente los dos tienen dos puntos de vista diferentes», concluyó.