Marc Márquez avisa a sus rivales: «Tengo velocidad, es otra película»

Marc Márquez se mostró muy contento con el resultado de la sprint race del GP de Portugal de MotoGP, donde terminó segundo saliendo octavo, aunque reconoció que cometió un error tanto el viernes como este sábado en el qualy que le costó sus primeras dos caídas con la Ducati en un Gran Premio. Una buena salida le permitió colocarse delante en las primeras vueltas y meterse en la pelea, lo que demuestra que «tengo velocidad» y que esto «es otra película», como dijo el propio piloto.

Tras acabar la sprint, Marc Márquez habló para la televisión oficial de MotoGP donde hizo un breve resumen de lo que pasó en clasificación y su gran sprint: «Honestamente, en la qualy sabía que saliendo octavo te pondría difícil el fin de semana porque es muy complicado, y mañana será más complicado todavía. Cometí un error en el qualy que no fui capaz de evitar porque puse el holeshot demasiado temprano. Después de ese error el equipo ha hecho un gran trabajo reparando la moto y he tenido la suerte de hacer una buena salida. Luego se me sobrecalentó el neumático delantero, me relajé y luego volví a atacar en las últimas vueltas. Mañana, con el medio, ya irá distinto».

¡Alerta a todas las unidades! ⚠️@marcmarquez93 ha llegado al 2024 para dar guerra. ¡Mucha guerra! 😏 Segunda cita del Mundial… y primera vez en el Top 3 👀#PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/vKYHUc7D3n — DAZN España (@DAZN_ES) March 23, 2024

Márquez firmó su mejor resultado en una sprint race y su mejor resultado con la Ducati, segundo, y reconoció que el error en clasificación no fue por ir demasiado rápido: «Poco a poco. Se me ha complicado el día en el qualy con el error que he hecho en esa primera vuelta que, como he dicho siempre y sigo repitiendo, cuando hago time attack aún me viene el instinto», comenzó diciendo el español.

«No ha sido una caída por ir demasiado pasado de vueltas sino que ha sido una caída porque he puesto demasiado rápido el rear device (dispositivo que le permite bajar la parte trasera de la moto) y al entrar en la curva se me ha sentado de atrás la moto y tengo que estar atento en esas cosas. Tengo que estar super concentrado. Esto es lo que más penaliza para la sprint y la carrera. Hoy he tenido suerte que he podido hacer una gran salida, mañana veremos, pero estoy contento con este resultado», dijo en DAZN.

🗣️ @marcmarquez93 explica su caída durante la clasificación "No ha sido por ir demasiado pasado de vueltas" #PortugueseGP 🇵🇹 #MotoGP 🏁 pic.twitter.com/po9h5Pc8rD — DAZN España (@DAZN_ES) March 23, 2024

Degradación de los neumáticos

Al ser preguntado por Pol Espargaró sobre si espera que el final de la carrera larga sea igual que el de la sprint y por la degradación de neumáticos, el piloto de Gresini contestó: «Será un poco incógnita esa última parte de carrera con el medio porque nadie ha logrado llegar a esos tiempos. Pero ya me pasó un poco en Qatar con el neumático trasero, y aquí también, que logró conservarlo bastante bien, lo que pasa es que tengo que vigilar con el delantero».

«Veremos en carrera qué podemos hacer, pero sí que en las últimas vueltas de la sprint es cuando estaba llegando y cuando estaba yendo un poco más cómodo. A ver si en el warm up podemos hacer un pequeño ajuste, que hemos probado en la sprint race, y acabar de confirmarlo. Mañana todo dependerá de la salida y de la primera vuelta», agregó.

Márquez ya está aquí

Por último, Marc Márquez dejó claro que tiene la velocidad que no consiguió encontrar en Qatar tras adelantar en puntos donde sólo lo hacen los grandes y aseguró que pase lo que pase «este fin de semana está siendo muy positivo». «Lo más importante este fin de semana, vaya como vaya mañana, es que tengo velocidad. Tengo velocidad en los entrenos, el ritmo me sale, tengo velocidad para adelantar… es otra película. Esto es lo que me ha tranquilizado más este fin de semana. Ayer cometí un error y hoy en el qualy he cometido ese gran error, que no es por ir pasado de vueltas sino que son errores que aún me falta… pero veremos cómo va mañana, pero ya este fin de semana está siendo muy positivo».