El jefe de Ducati ya alucina con Marc Márquez: «Es un rival temible»

Marc Márquez fue quinto y cuarto en las dos primeras carreras del Mundial de MotoGP 2024, en el sprint y la larga en Qatar. El plan inicial con Ducati del ilerdense sigue su camino y cumple con lo marcado, con lo esperado, y está en la pomada, justo por detrás de las dos Ducatis favoritas, las de Pecco Bagnaia y Jorge Martín. Es lógico, por ende, que el jefe de Ducati esté flipando con Marc Márquez, del que ya afirma que «es un temible contendiente».

La llegada de Marc Márquez a Gresini Racing marcó la primera toma de contacto con la nueva temporada, todos muy atentos a cada paso que daba el español, que demostró estar de vuelta y que no tuvo que lamentar ninguna caída, una tónica demasiado habitual en sus últimas carreras. El ilerdense superó las expectativas, más aún en un circuito que históricamente no se le ha dado nada bien.

Ha sido Gigi Dall’Igna, el dirigente de Ducati, el que ha puesto el foco en el papel que desempeñó Marc Márquez en Qatar, alabándolo. «Marc ya ha demostrado todo su talento y su clase a través de una capacidad de adaptación innata”, arrancaba el italiano, que no dudaba en calificarle como «un temible contendiente sobre una moto completamente nueva para él».

«La primera de nuestras motos 2023 en la bandera a cuadros. La experiencia y las ganas de un campeón que quiere volver a dar que hablar marcarán la diferencia en esta nueva aventura», sentenciaba sobre el español, que ya hace sus primeros cálculos con miras hacia el título, el único objetivo de Márquez en su primera temporada en Gresini Racing.

De hecho, el español ya confesó tras Qatar que pisó el freno ante posibles contingencias, ya que quería aspirar al podio, aunque satisfecho por estar entre los cinco primeros como predijo: «He intentado, después de una buena salida, tener siempre el podio a la vista porque he visto que tenía ritmo. He intentado gestionar más el delantero que el trasero, y de hecho he acabado antes el trasero que el delantero. En las últimas vueltas he querido lanzar el ataque usando el delantero, pero he llegado a Martín no tenía más. Iba más rápido y ahí he empezado a contar un poco, digo ‘tres puntos más, mucho riesgo…’, había ganas de podio pero no ha podido ser».

Alabanzas también a Jorge Martín

Jorge Martín queda tercero tras esta primera toma de contacto con el Mundial de MotoGP con Pramac Racing, sólo superado por Brad Binder –por un punto– y Pecco Bagnaia –por tres–. Sobre él, Dall’Igna aseguró verle «tan combativo como siempre», sobre todo teniendo en cuenta que pugna por entrar entre los oficiales de los Ducati: «Jorge se reafirmó desde el principio en la pole y en el esprint, pero también el domingo, mostrando toda la garra y velocidad que tan bien conocemos y que nos sobró al final de la temporada pasada: quien vaya a luchar por el título tendrá que contar con él, y eso seguro».

«Una maravillosa victoria en una carrera casi perfecta, con una salida que solo puede calificarse de excepcional. No exagero: ¡chapeau! Un logro muy importante, no solo porque ganar la carrera de debut significa empezar de la mejor manera posible», decía también el mandamás de Ducati sobre su campeón y líder tras Qatar, Pecco Bagnaia, del que confirmaba que «dominó la carrera con la autoridad propia de un campeón, marcando enseguida un ritmo imposible de igualar para los demás, una demostración de fuerza suprema justo cuando se necesitaba».