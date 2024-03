Márquez zanja el debate sobre el brazo: «Las vueltas en la pretemporada responden a ese rumor»

Comienza una nueva aventura para un Marc Márquez ya recuperado del brazo. A pesar de los rumores sobre el estado de su brazo derecho, el leridano ha confirmado, como contó este periódico, que está en perfectas condiciones. «Las vueltas en la pretemporada ya contestan a ese rumor. Se han hecho vueltas. Nunca lo he negado, es un brazo que necesita más mantenimiento que el otro, pero si estás mal físicamente, como me ha pasado en otras pretemporadas, no haces ni simulacro de carrera al sprint, ni tandas largas, ni nada en la pretemporada».

Comienza un nuevo reto para el seis veces campeón del mundo de MotoGP: «Fue una pretemporada totalmente diferente. Antes desarrollaba una moto; ahora me pude centrar en mí mismo. No me sentí mal, muchas cosas por aprender, sobre todo, de los tipos ‘top’ de Ducati. Me siento bien, pero no listo para luchar por podio o victoria. Veremos en dónde estamos».

«Estoy más tranquilo que casi ningún año. Siempre había mariposas, la presión esta, pero este año, evidentemente, tengo ganas de si puedo estar delante, mejor que detrás, pero tengo un año donde cuando escogí esta opción era realista y muy claro con mis objetivos. Lo tengo marcado en mi cabeza y por eso estoy tranquilo, relajado y aceptando que habrá momentos de todo, de circuitos que no habrá ni Q2 y otros, a lo mejor en primera línea», agregó Marc Márquez sobre el comienzo de la temporada con el GP de Qatar de MotoGP.

Respecto a sus opciones, Marc Márquez se mostró muy cauto y volvió a incidir en el discurso que viene dando durante la pretemporada: «Las expectativas son muy altas, sé lo que pasé estos cuatro años y dónde quiero llegar. No puedo pretender ganar desde el principio. Debo crear una base. Hay otros pilotos: Bagnaia, Martín y Bastianini y debo aprender de ellos. También debo aprender de los jóvenes y durar lo máximo posible».

En cuanto a la mentalidad, el de Ducati aseguró que «los favoritos estaban en la otra rueda de prensa. MotoGP es una combinación de un buen conjunto. Cuando tienes todo, puedes luchar. Y tenerlo todo es muy difícil. Yo estoy trabajando en mí mismo. Hay que aceptar esta situación y ser realista, es lo que hago».

«En el deporte no se vive del pasado»

El 93 quiere demostrarse a sí mismo que todavía puede ser competitivo y ganar carreras. Los precedentes en Gresini son buenos ya que varios pilotos han conseguido ganar alguna carrera con esta Ducati, pero el de Cervera reconoció que «no se vive del pasado»: «Bastianini ganó cuatro carreras en un año en este equipo, Di Giannantonio ganó el año pasado aquí, pero yo soy Marc. Ni Bastianini ni Di Giannantonio venían de donde vengo yo. Puedes tener mucho currículo en el deporte, pero se vive del presente, no se vive del pasado».

Sobre su nuevo contrato, Marc Márquez echó balones fuera y se centra en recuperar la sonrisa encima de la moto: «Me tengo que centrar en mí mismo, si lo hago, si sonrío bajo mi casco tendré más opciones de tener una buena moto el año que viene. Cuando tomé mi objetivo era para ser competitivo de nuevo y tener motivación para seguir adelante».

Sobre qué está cambiando para no bajar prestaciones esta temporada, Marc, explicó: «Lo entenderé este año. El pasado sufrí, pero fui la mejor Honda. En 2020, cambió mi vida. Fueron años difíciles. Este año quiero responder muchas preguntas a mí mismo, pero no en la primera carrera. No hay que entrar en pánico. Ser competitivo no es ganar el Mundial, es luchar por las seis primeras posiciones, pero necesito tiempo. No se puede llegar de ahí a la cabeza tan rápido».

Marc Márquez arranca con perfil bajo

Márquez sigue con un perfil bajo antes de la primera carrera ante las expectativas tan altas generadas: «Entiendo, y yo agradecido, que haya expectativas en mi persona, en mis resultados, pero soy consciente de dónde vengo, soy consciente de cómo estoy, de los pasos que se tienen que dar. Luego no eres consciente si se dan o no. Poco a poco tengo que ir construyendo otra vez la confianza, ganándome un poco esa sensación en la moto para ir creciendo, ir acercándome a los de delante, pero, de momento, en los test, hay cuatro o cinco que van más rápidos que nosotros».

Respecto a las posibles caídas con la Ducati, el ex de Honda afirmó: «¿Caerme menos? Tiene pinta, pero soy un piloto que todos los años, con cualquier moto, me he caído, busco el límite. En los test tienes toda la paciencia del mundo, y más con experiencia lo gestionas diferente. Luego, en carrera, hay un punto que tienes que apretar en las sesiones de clasificación, apretar en carrera y habrá días, como pasó en los test, que estaremos el 14º; días en los que a lo mejor sacamos la cabeza por delante. Esperemos que durante la temporada vaya yendo la tendencia más a lo segundo: estar entre esos cinco o seis primeros. Ni se acaba ni empieza el mundo en la primera carrera, sino que empieza nuestro camino».

Por último le preguntaron si saldrá fuerte en Qatar, a lo que el español contestó: «A apretar saldrán todos. Si puedo quedar séptimo, mejor que octavo. Pero salir a… optaré por el podio, pues no. No porque no es realista. En los test no estábamos ni para hacer podio ni ganar carreras, estábamos si cuadraba bien hacer un quinto o sexto. Veremos el fin de semana, con diferente goma en pista qué pasa».