Ducati no descarta a Marc Márquez para el equipo oficial y le ve luchando por el Mundial

En Ducati están muy contentos con el estreno de Marc Márquez con la Desmosedici en el GP de Qatar de MotoGP. Davide Tardozzi, el team manager del equipo de fábrica, no descartó la posibilidad de ver al español vestido de rojo como compañero de Pecco Bagnaia en 2025 y también le ve luchando por el Mundial este curso. Bastianini termina contrato a finales de esta temporada y, de momento, no ha renovado, por lo que se quedaría un asiento vacío en el Ducati Lenovo.

Tardozzi calificó la carrera de Marc Márquez con la Ducati satélite de: «¡Inteligente! Ha hecho lo que tenía que hacer». El italiano fue más allá y aseguró que el 93 luchará por victorias y puede que por el título de campeón del mundo a final de temporada: «Marc llegará a las posiciones donde se juegan las carreras. Es un piloto que ganará carreras y posiblemente sea capaz de luchar por el campeonato», añadió.

Márquez reconoció que hizo cálculos al ver que no tenía más para superar a Martín y alcanzar el podio. El leridano acabó cuarto en la carrera larga y quinto en la sprint del primer gran premio de la temporada. Marc todavía se está adaptando a la Ducati tras 11 años con la Honda, pero en las apuestas le sitúan como uno de los favoritos al título e, incluso, en la fábrica de Borgo Panigale también le colocan como un candidato a pelear por el Mundial.

Otra de las grandes incógnitas es qué pasará con el futuro del piloto de Cervera, ya que solo ha firmado un año con el equipo Gresini Racing y el curso próximo quedaría libre para ir a cualquier equipo. Entre esas posibilidades está subir al equipo oficial de Ducati. Tras la renovación de Pecco quedaría libre un asiento, el de La Bestia que termina contrato. Igual que sucedió el año pasado cuando Martín iba a subir al equipo de fábrica si ganaba el Mundial, esta campaña sucederá lo mismo.

Tardozzi reconoció en declaraciones a AS tras el GP de Qatar de MotoGP que Márquez podría ocupar el puesto de Enea en el Ducati Lenovo Team: «Seguro que Márquez puede entrar también en la pelea por ser el compañero de Pecco, pero no tenemos prisa. No sé cuándo se tomará esa decisión. Márquez es un gran campeón».

Ducati elogia a Acosta

Por otro lado, el jefe de Ducati Lenovo también habló sobre la carrera del rookie Pedro Acosta: «Acosta es un campeón, pero necesita más tiempo. Aquí ha cometido un error al tirar demasiado y desgastar los neumáticos más de la cuenta. Esto es porque no tiene experiencia aún con esta moto y con estos neumáticos. Acosta a mitad de campeonato será uno que haga podios».

Por último, el italiano analizó la victoria de Pecco: «La vida es bonita, si ganas. Pecco ha estado impresionante. El sábado sufrió por las vibraciones, que llegaron por estar detrás, por las turbulencias de los rebufos, que son un problema porque hace que suba la temperatura del neumático delantero. Es fundamental ponerse primero y el sábado por la noche nos dijo que saldría en cabeza y se marcharía, como ha hecho».