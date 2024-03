Marc Márquez cumple su plan con Ducati y ya hace cuentas… ¿por el título?

Marc Márquez está cumpliendo el plan establecido con Ducati en este inicio del Mundial de MotoGP y se permite hacer cálculos pensando en algo más. El ilerdense quedó quinto y cuarto respectivamente en sus dos primeras carreras con la Desmosedici, sprint y larga, dejando muy buenas sensaciones en ambas y siendo la tercera Ducati solo por detrás de los dos grandes favoritos, Pecco Bagnaia y Jorge Martín. El ocho veces campeón del mundo ya está ahí y en un circuito que no se le ha da dado bien históricamente.

El leridano ha recuperado la sonrisa y por primera vez en mucho tiempo tuvo un gran premio sin caídas, algo que ya echaba de menos. Tras la carrera del domingo, Marc Márquez reconoció que iba a por el podio en Qatar en su primera carrera con la Ducati, pero echó cuentas, vio que iba ya al límite, y prefirió no forzar la máquina por conseguir tres puntos más pensando a largo plazo. Esto significa que el ocho veces campeón del mundo está mirando más allá y ya piensa en hacer grandes cosas esta temporada.

«He intentado, después de una buena salida, tener siempre el podio a la vista porque he visto que tenía ritmo. He intentado gestionar más el delantero que el trasero, y de hecho he acabado antes el trasero que el delantero. En las últimas vueltas he querido lanzar el ataque usando el delantero, pero he llegado a Martín no tenía más. Iba más rápido y ahí he empezado a contar un poco, digo ‘tres puntos más, mucho riesgo…’, había ganas de podio pero no ha podido ser», dijo el 93.

Tenía "ganas de podio", pero @marcmarquez piensa en ¿objetivos más ambiciosos? 👀 "Intentaré estar entre los cinco primeros regularmente, aún tengo margen con la moto"#QatarGP 🇶🇦 #MotoGP 🏁 https://t.co/4BQ38GDj3X pic.twitter.com/6D6f3iBN4O — DAZN España (@DAZN_ES) March 10, 2024

Márquez comienza a hacer sus cálculos con Ducati pensando a largo plazo, en el título quizás, como los grandes campeones. Marc quería el podio pero no pudo ser, sin embargo, reconoció que su objetivo es asentarse entre los cinco primeros «regularmente» y quizás pelear por el título a final de temporada: «Siempre he dicho que intentaré estar entre los cinco primeros regularmente. Evidentemente, si quieres luchar por algo más tienes que ganar carreras y estar den el podio».

No obstante, el de Cervera explicó en DAZN que todavía no están listos para luchar por el podio y pide paciencia: «De momento, no estamos preparados pero nunca se sabe. Mira Lorenzo, a mitad de temporada empezó a ganar carreras. Toca conocer, siento que aún tengo margen con la moto, pero hasta llegar ahí tengo que tener paciencia para conocer todos estos puntos».

Márquez, entre los favoritos

La temporada de MotoGP acaba de comenzar y el seis veces campeón de la categoría ya ha empezado también a hacer sus cuentas como en los viejos tiempos, cuando luchaba por el título y pensaba a largo plazo, en ir sumando puntos poco a poco para llegar al final del curso con opciones de pelear por el campeonato. Las apuestas sitúan al español como uno de los favoritos al título junto a Martín y Pecco, por lo que este año podría haber una batalla a tres en vez de a dos.

Mientras tanto, Marc Márquez, se centra en seguir el plan establecido con Ducati y Gresini Racing en el inicio de temporada y conocer la moto cada vez más para poder pelear por victorias. Su estreno con la Desmosedici GP23 ha despertado mucha ilusión entre los aficionados a MotoGP y los resultados le sitúan cuarto del Mundial tras el primer gran premio de la temporada. Pero, la gran pregunta que se hace todo el mundo es ¿podrá pelear por el título? Él es ambicioso y pese a su discurso de perfil bajo va a por todas este año.