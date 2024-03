Bagnaia impone su ley en Qatar con Martín tercero y Márquez cuarto

Pecco Bagnaia lo ha cogido donde lo dejó. El italiano se llevó la última victoria del Mundial 2023 y ha logrado el primer triunfo de esta temporada en una carrera larga en el GP de Qatar de MotoGP, seguido de Binder, segundo y Jorge Martín tercero. Por su parte, Marc Márquez acabó cuarto en su primer domingo con la Ducati y dio guerra hasta el final.

La prueba arrancaba con un pequeño incidente de Raúl Fernández que obligaba a cancelar la salida y, por tanto, a salir desde el pit lane al madrileño. Además, la carrera se reducía una vuelta y pasaban de 22 a 21 puesto que tenían que hacer otro giro de reconocimiento para calentar neumáticos. El del Trackhouse Racing fue corriendo para coger la segunda moto y poder salir desde la parrilla, pero desde la última posición.

Pecco Bagnaia no quería sorpresas y firmó una salida perfecta para ponerse primero en la curva tres. El vigente campeón no quería que Jorge Martín liderara para que no se le escapara como pasó en la sprint se puso en cabeza en las primeras curvas. Poco después era Binder quien pasaba al madrileño, que se mantuvo un par de vueltas detrás del sudafricano de KTM hasta que en la cuarta consiguió devolverle el adelantamiento para intentar ir a por el italiano.

Quien también firmó una gran salida fue Marc Márquez que se tiró con todo en la uno para pasar a Aleix y poco después a Bastianini, para situarse cuarto. Por delante, Binder y Martín se peleaban mientras el 1 lo aprovechaba para poner tierra de por medio con sus perseguidores. Por detrás venía Pedro Acosta lanzado que pasó a Bastianini para situarse sexto y, una vuelta más tarde, adelantó también a Álex Márquez y se fue con todo a por la leyenda, Marc Márquez.

Con este tuvo un poco más de respeto, pero tampoco titubeó cuando tuvo la oportunidad de superarle. Tras unas vueltas detrás del 93, el Tiburón de Mazarrón se tiró con todo en la uno en el inicio de la vuelta 12. El de Tech 3 iba con todo e incluso se fue a por Martinator, que tampoco podía con Binder, pero eso le acabó pasando factura. Pedro pecó de rookie y quemó los neumáticos, y se quemó él físicamente, demasiado pronto. Eso lo vio Marc Márquez, que olió sangre y fue a por él.

Pedro iba sufriendo en cada curva, cometiendo errores de novato, y el de Gresini se acercó con sigilo para, a ocho vueltas del final, aprovechar un error de Acosta para recuperar la cuarta posición. Pecco mantenía la distancia con Binder por encima del segundo. El sudafricano había dejado atrás al vigente subcampeón de la categoría, que no tenía ritmo suficiente para seguir a la KTM.

Cuando parecía que la pelea estaba entre Márquez y Martín, el madrileño apretó un poco para intentar pelear por la segunda plaza con Binder pero estaba lejos. Al final, la victoria fue para el calculador Pecco Bagnaia, segundo Binder y tercero Martín. Marc acabó cuarto en su primera carrera larga con la Ducati.