Marc Márquez manda en Portimao

Marc Márquez ha firmado el mejor tiempo en el FP1 del Gran Premio de Portugal de MotoGP (1:40.484). El ilerdense ya había dominado unos entrenamientos en Qatar, pero fue sobre mojado, y esta vez lo ha hecho en condiciones de seco. El español arrancó con fuerza estos primeros entrenamientos libres en Portimao y lideró la clasificación en varias ocasiones. Finalmente, el de Gresini Racing se impuso a Viñales en el último suspiro por 165 milésimas.

Al principio todos comenzaban con precaución porque el cielo estaba nublado y la pista tenía algo de polvo y barro por la lluvia, por lo que había poco agarre. Todos salieron a inspeccionar la pista de primeras sin pensar en el tiempo ni poner el modo time attack. Además, hay que recordar que esta sesión no cuenta para entrar en la Q2, sólo se tiene en cuenta la de la tarde, por lo que en el FP1 no importan tanto los tiempos. Pero poco a poco todos fueron abriendo gas aunque sin enseñar todas sus cartas, con Márquez yendo de menos a más.

El 93 llegó a liderar la sesión en varias ocasiones. A poco más de 13 minutos para el final de la misma, Miguel Oliveira, el héroe local, le arrebataba esa primera posición al de Ducati. Sin embargo, la alegría le duró muy poco ya que un minuto después Marc Márquez era el primero en bajar del 1:41 y recuperaba el primer puesto que mantuvo hasta los últimos tres minutos del entrenamiento. Fue entonces cuando pilotos como Binder, Martín o Miller apretaron y mejoraron el registro del ocho veces campeón del mundo.

Pero el hexacampeón de la categoría reina no había dicho su última palabra y venía mejorando casi medio segundo el mejor tiempo en el primer sector. Márquez estaba volando por la pista, tanto que alcanzó a la Honda de Joan Mir en el último tramo y le hizo perder algo de tiempo pero no le impidió colocarse primero con el cronómetro a cero. La pista estaba lejos de sus mejores condiciones ya que todavía quedaban algunas zonas un poco mojadas, con polvo y barro de la lluvia, ni tampoco es el circuito que mejor se le da (nunca ha ganado en MotoGP), pero el leridano hizo de las suyas y se llevó el gato al agua.

Viñales, que venía por detrás, no pudo mejorar el tiempo del piloto de Gresini y acabó segundo. No obstante, la sorpresa la firmó Pedro Acosta al ponerse primero a mitad de la sesión. El Tiburón fue más agresivo a pesar de lo que había dicho en la previa de que ahora iba más fino y se colocó en primera posición, aunque al final terminó decimoquinto justo por detrás de Pecco Bagnaia, decimotercero, y su compañero de equipo Augusto Fernández, decimocuarto. El otro candidato al título, Jorge Martín, fue sexto.

