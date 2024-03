Acosta ya tiene su primer trofeo en MotoGP gracias a Marc Márquez

Pedro Acosta ya tiene su primer trofeo en MotoGP, después de que su adelantamiento a Marc Márquez haya sido elegido como el mejor del Gran Premio de Qatar. El Tiburón de Mazarrón deslumbró en su debut en la categoría reina, especialmente en la carrera larga del domingo donde llegó a ponerse cuarto tras superar al 93 en la vuelta 12. Al murciano no le tembló el pulso para adelantar a toda una leyenda como es el leridano, y ahora ese adelantamiento ha sido elegido como el mejor de todo el gran premio por delante del de Jorge Martín a Brad Binder.

El piloto de Gasgas Tech3 arrasó en las votaciones, y no es para menos. No todos rookies se atreven a meterle la moto de esa manera a un ocho veces campeón del mundo en su primera carrera en MotoGP. Acosta fue a por todas desde el inicio y superó a Álex Márquez, Bastianini, Di Giannantonio y Aleix Espargaró. Cuando llegó a Marc Márquez, Acosta se lo tomó con más calma. Estudió al catalán en cada curva hasta encontrar un punto de adelantamiento.

El de Gresini iba guardando neumáticos mientras que el de KTM venía con fuerza y se tiró con todo en la uno. Entrando en la vuelta 12, Acosta abrió gasta en la recta y al llegar al primer giro se tiró con todo por el interior para superar al de Cervera y colocarse en cuarta posición. Al final, Pedro terminó cayendo como consecuencia de haber desgastado tanto los neumáticos y no solo perdió posición con el nuevo integrante de Ducati sino que también le pasaron todos los que había adelantando en las primeras vueltas, y terminó noveno.

We asked and you voted for it! ✅@37_pedroacosta's daring move on @marcmarquez93 at T1 takes the best overtake of the weekend title! 👏#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/KyGZOeJTE7

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 13, 2024