KTM sueña con juntar a Márquez y Acosta: «Sería un gran negocio»

El Mundial de MotoGP arrancó motores el pasado fin de semana con Pecco Bagnaia al frente. Aunque también destacaron dos nombres propios como los de Marc Márquez con la Ducati y Pedro Acosta con KTM. De hecho, desde la marca austríaca sueñan con juntar a los dos españoles en el mismo equipo en el futuro. Uno ya está en sus filas y el otro ha firmado solo un año con Gresini, el equipo satélite de Ducati, y queda libre en 2025.

Francesco Guidotti, team manager de KTM reconoció que sería un gran sueño para ellos tener la oportunidad de juntar a Marc Márquez y a Pedro Acosta: «Ya partimos con ventaja en las decisiones a tomar, porque a Pedro ya lo tenemos. En cuanto a Marc, no oculto que me gustaría tenerlo de todas formas. Tener a los dos sería un gran negocio». No hay equipo al que no le ilusione tener a Marc Márquez en sus filas.

De hecho, hasta Davide Tardozzi, team manager de Ducati, reconoció que el ilerdense podría estar entre los candidatos a ser el compañero de Pecco Bagnaia el próximo año. Bastianini termina contrato y ya estuvo a punto de dejar su sitio a Jorge Martín este año por lo que, en función de cómo avance la temporada y los resultados que se den, Marc podría convertirse en piloto del equipo de fábrica de los de Borgo Panigale.

Con todos ustedes: P̷e̷d̷r̷o̷ ̷A̷c̷o̷s̷t̷a̷ EL 50CENT ESPAÑOL 🤣🤣🤣

No obstante, Guidotti se muestra cauto y aseguró que le extrañaría que Márquez quisiera cambiar de moto nuevamente. «Me parece extraño que quiera cambiar tres motos en tres años, aunque sólo sea por su edad. Creo que jugará las cartas que tiene con esta moto, incluso en el futuro», explicó en declaraciones recogidas por DAZN tras la carrera de Qatar.

KTM, contenta con el debut Acosta

No ha sido un mal inicio de Mundial para KTM. Brad Binder terminó segundo tanto en la sprint race como en la carrera larga, mientras que Acosta dejó muy buenas sensaciones en su debut con la MotoGP, llegando a adelantar a pilotos como Marc Márquez en pista para situarse en cuarta posición. El Tiburón enseñó los dientes y se codeó con los grandes pilotos de la categoría por momentos, aunque al final eso le salió caro y acabó cayendo hasta la novena plaza tras quedarse sin neumáticos.

A pesar de ellos, en KTM están muy contentos con el debut del murciano en la categoría reina: «Pedro tuvo buenas sensaciones con la moto enseguida, lo que es clave. Está aprendiendo rápido y aprovechó al máximo la situación en la que se encontró, porque un novato aprende más haciendo media carrera con los cinco primeros que 22 vueltas con el décimoquinto», comentó Guidotti, al que el estreno del 31 le «recordó al de Martín en 2021».

🗣️ "¿Vives en tu pueblo aún?" 🔊 "Sí. Probé lo de Andorra y a los dos días le dije a mi padre: vente para arriba que yo ya estoy hasta los c***" La divertida conversación entre @marcmarquez93 y @37_pedroacosta

«Tenemos que lidiar con diferentes situaciones, circuitos con diferentes características y diferentes circunstancias en términos de clima. Se necesitarán tres o cuatro carreras para tener una dimensión real de dónde estamos y dónde está cada uno. Pero empezar así aquí, luchando un poco, nos da esperanza», concluyó Guidotti.