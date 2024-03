El Tiburón Acosta enseña los dientes

El Tiburón Pedro Acosta ha causado un gran impacto en su primera carrera de la historia en MotoGP. La carrera del 31 fue elogiada por muchos de los pilotos de la parrilla, entre ellos Marc Márquez, al que llegó a adelantar en pista. Aunque a nivel de resultado no fue de las mejores de un rookie, ya que al final acabó noveno, el murciano causó un gran impacto, mucho más que algunos novatos que han obtenido una mejor posición en su debut en la categoría reina.

Había muchas esperanzas puestas en el de Mazarrón y este no defraudó a nadie. Incluso el actual subcampeón del mundo de MotoGP, Jorge Martín, alucinaba en la antesala del podio al ver las imágenes de la carrera repetidas y ver que Pedro Acosta estuvo cuarto durante un tramo de la prueba. «¡Hostia, Acosta! ¡Cuarto estaba!», comentó el madrileño. Lo cierto es que el debut del joven piloto de 19 años está a la altura de los más grandes de la historia de este deporte.

El niño no se puso nervioso compitiendo con los mayores y, aunque salía octavo, en unas vueltas se situó en cuarta posición. Mientras todos gestionaban neumáticos, él tiró desde el inicio y fue hacia arriba a por todas pasando a pilotos como Aleix Espargaró, Bastianini, Di Giannantonio o Álex Márquez, hasta que llegó a Marc Márquez. Ese adelantamiento ya fue más complicado. Pero Acosta tampoco se amedrentó por estar delante de uno de los mejores de la historia, y en cuanto pudo le metió la moto al ilerdense en la uno en la vuelta 12 para ganar otra plaza más.

Algo me dice que @37_pedroacosta nos va a regalar grandes momentos en 2024 😁😆#MotoGP 🏁pic.twitter.com/1WOoQWHigF — DAZN España (@DAZN_ES) March 11, 2024

El Tiburón describió su primera carrera en MotoGP «como cuando pierdes la virginidad»: «Ha durado lo que tenía que durar. Esto es como cuando pierdes la virginidad: todo empieza a ser muy bonito y luego es un desastre todo. Pues esto es igual. No podía acabar el cuento tan bien hoy, tenemos que estar contentos. Llegar a la primera carrera, adelantar a un montón de gente que ha sido lo que más me ha gustado… Adelantar a gente, tener ritmo y estar allí es lo que más me ha gustado, entonces tenemos que estar más que contentos».

Márquez se rinde a Pedro Acosta

El propio Márquez se rindió ante la actitud de Pedro Acosta en su debut en la élite: «¡Olé!». «Cuando vi los ritmos de la sprint race dije ‘si este sale bien mañana, estará por allí, al menos unas vueltas’», explicó el piloto de Gresini que sufrió en sus carnes la agresividad, la ganas y el talento del novato en su primera carrera. «Y de hecho el ritmo no era del todo rápido. Estábamos todos gestionando neumáticos: Martín, Binder, Pecco también iba pasado, muy agresivo… pero ¡olé!, se aprende así, dándolo todo y ha llegado hasta donde ha llegado», agregó.

«Seguramente ha usado más los neumáticos que los otros, pero ha tenido un pilotaje agresivo, espectacular, y la verdad es que olé por ser un rookie y todo lo que ha hecho», dijo el ex de Honda sobre un Pedro Acosta que ya ha enseñado los dientes en la zona de cabeza, demostrando que está llamado a hacer grandes cosas y dar grandes tardes de gloria en el futuro.