Marc Márquez se fue al suelo en el Gran Premio de las Américas de MotoGP en el momento en el que lideraba la carrera. El piloto español perdió el control de su Ducati y volvió a sufrir la peor cara del deporte con una caída que llegó en el peor momento, cuando por primera vez estaba liderando una carrera con Ducati.

Cuando faltaban 10 vueltas para el final de la carrera y justo cuando se había puesto primero tras adelantar a Pedro Acosta, Marc Márquez perdió el control de su moto en la curva 11 del circuito estadounidense y se fue al suelo entre gestos de tristeza y frustración en el box de Ducati. Unas curvas antes, en la primera, había adelantado a Acosta.

El catalán estaba dando lo mejor de sí mismo en el Circuito de las Américas en Austin, uno de sus trazados preferidos del Mundial, donde ganó hasta siete veces en su carrera (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021). Cuando veía la posibilidad de ganar en 2024, se fue al suelo en una caída que tiene un fuerte golpe psicológico.

Márquez fue recogido por una de las motos de la organización y acabó abatido en el box. Normal, ya que estaba haciendo la mejor carrera de lo que va de temporada y era la primera vez que lideraba una carrera con la Ducati. Pero la mala suerte le acompañó, perdió el control de su moto y se fue al suelo en una de las caídas más dolorosas para Marc Márquez.

