Marc Márquez desvela el motivo de su caída más dolorosa en Las Américas

Marc Márquez terminó frustrado tras una dolorosa caída cuando lideraba la carrera. El leridano desveló que tuvo un problema con el freno delantero durante la carrera, un problema técnico que terminó provocando su caída en la 11. No obstante, el ocho veces campeón del mundo se quedó con que estuvo liderando la carrera durante un rato, aunque sólo fueran unas curvas. «¿Me he caído? Sí, pero, al menos, iba liderando la carrera. Eso ya… que me quiten lo bailao», señaló.

Respecto al motivo de la caída, el 93 explicó: «A veces pasa. La verdad es que hasta que ha durado, hemos tenido una carrera entretenida, sobre todo, porque he tenido que remontar por dos veces. Me encontraba bastante bien, pero mal. El feeling era bueno, pero estaba teniendo muchos problemas con el freno delantero, se me venía muy abajo, de hecho un adelantamiento no ha sido intencionado, sino provocado por el freno».

«En esa curva 11, he intentado liderar la carrera lo antes posible para ver si cambiaba la temperatura del freno de delante y mejoraba algo. Pero cuando he llegado allí, una vez más, la leva se me ha venido abajo, he intentado frenar dos o tres veces, pero la velocidad crece y me he cerrado un poquito, al intentar parar con la moto inclinada, ahí me he caído, pero sabemos dónde hay que mejorar. Lo importante es que estábamos luchando por esas primeras posiciones», agregó el español de Gresini.

Márquez, satisfecho pese a la caída

A pesar de esta caída, cuanto menos dolorosa porque iba primero, Marc Márquez se mostró satisfecho por haber liderado la prueba durante un momento pese al problema técnico: «Lo importante es que hemos ido en progresión ascendente en todas las carreras. Desde Qatar, Portimao, aquí, que ha sido la primera larga en la que he estado luchando por esas primeras posiciones».

«¿Me he caído? Sí, pero, al menos, iba liderando la carrera. Eso ya… que me quiten lo bailao. Aparte de eso, lo que estamos buscando ahora es mantener esa velocidad que hemos mostrado aquí, buscando la constancia. Este fin de semana, me ha costado un poquito más. Jerez será otro circuito más estilo europeo. A ver si podemos mostrar un nivel similar a Portimao, sería bueno», añadió en DAZN.

Frenazo a su progresión

En cuanto a qué frena esa progresión, Márquez dijo que «son pequeños detalles, que cuando entras en un proyecto nuevo, a veces los tienes más por la mano; a veces te acompañan más y, a veces, menos. Me han acompañado muchos de estos detalles, por eso podemos estar luchando por esas primeras posiciones. Pero hay otros detallitos que se nos escapan, como algunas de las caídas en Portimao, la caída de hoy (en Austin), pero me siento que estamos yendo en progresión, que todo tiene un porqué».

«No ha habido una cosa que no tenga un porqué, que no sepamos por qué ha pasado. Eso es lo más importante, que tanto yo como el equipo vamos de la mano, unidos, y mostrando un buen nivel», concluyó el piloto de Cervera que ya tiene la mente puesta en la próxima cita del calendario, en Jerez, donde el año pasado no pudo estar por culpa de una lesión.