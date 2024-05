Marc Márquez muestra sus heridas tras sufrir un accidente entrenando

Marc Márquez no descansa ni cuando el ajetreado calendario de MotoGP le da un respiro. El piloto de Gresini sufrió este fin de semana un accidente cuando realizaba la disciplina de dirt track, pero sin consecuencias más allá de un rasguño en uno de sus brazos. El ocho veces campeón de la categoría reina se tomó con humor la caída, que no le evitará correr en el Gran Premio de Cataluña de este fin de semana.

El piloto de Cervera se ha visto envuelto en multitud de caídas a lo largo de su carrera, algunas que le han provocado serios problemas como el que le obligó a pasar por el quirófano varias veces por la fractura del húmero en julio de 2020. Otro que también le dio algunos problemas fue el caso de diplopía, una alteración visual que hace percibir doble visión y que le ha ocurrido en dos ocasiones en su carrera. La segunda entrenando también esta disciplina de dirt track.

Pero como decimos, Marc Márquez se tomó con humor la caída entrenando y estará en plenas condiciones para correr en casa, frente a su público, este fin de semana en el GP de Cataluña de MotoGP. El piloto español publicó en sus redes sociales imágenes de su tiempo libre y cómo está preparando la siguiente cita del campeonato. El español enseñó a sus fans varias imágenes de él montando en bicicleta, en moto, con su novia…

El de Gresini ha comenzado la temporada a un gran nivel. De hecho, ya está haciendo dudar a Ducati sobre quién será el acompañante de Bagnaia la próxima temporada. El ’93’ se está jugando el asiento del equipo italiano y si sigue así todo hace indicar que será quién ocupe el puesto. Pero no es el único. El español compite con Jorge Martín, actual líder del campeonato, y Enea Bastianini por el gran puesto.

Marc Márquez y Ducati

Gigi Dall’Igna, jefe de Ducati, habló sobre esta situación tras el GP de Le Mans: «Será muy difícil decidir» entre uno u otro, ya que «todos están haciendo cosas increíbles». Y es que Marc Márquez fue uno de los pilotos más destacados del último fin de semana al remontar desde la decimotercera a la segunda posición en las dos carreras.

«Será muy difícil decidir. Todos están haciendo cosas increíbles y no tienen nada que demostrar a estas alturas. No debemos esperar demasiado a tomar una decisión por una cuestión de justicia hacia los corredores. Debemos respetarlos para no hacerles perder otras oportunidades», señaló el director general de Ducati.

«Si bien Márquez fue segundo y protagonizó ambas carreras, también lo hizo Martín, que consiguió la pole y ganó ambas carreras. Jorge completó un fin de semana increíble. Estoy muy orgulloso de él y de que esté en nuestro equipo», comentó Gigi Dall’Igna. «En Le Mans, todos estuvieron muy bien. Hasta Enea hizo una carrera maravillosa, en mi opinión terminó cuarto, pero no todo es culpa suya y lo sé bien. Lo tendremos en cuenta porque los tiempos que marcó, especialmente al final de la carrera, son realmente importantes», añadió.