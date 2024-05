El motivo de la retirada de Aleix Espargaró

Aleix Espargaró colgará el mono tras 20 años en el Mundial de MotoGP. Il Capitano se retira a final de temporada, por lo que este será su último año en el campeonato del mundo. La decisión la ha anunciado durante una rueda de prensa celebrada este jueves 23 de mayo de 2024 en el circuito de Montmeló, el trazado donde dio sus primeros pasos en el mundo del motociclismo y en el que ha crecido como piloto. El motivo de su retirada está ligado a su familia, en especial a sus hijos.

Después de ver lo feliz que está su hermano Pol como probador de KTM, el mayor de los Espargaró ha decidido poner dar un paso al lado y «disfrutar de la vida desde un prisma más tranquilo». Aleix reconoció que físicamente todavía se siente con fuerzas para continuar, eso es lo que le pedía la cabeza, pero el corazón le pide «parar». Esta vez, el piloto de Granollers ha decidido hacer caso a su corazón y retirarse para poder pasar más tiempo junto a su mujer y sus hijos.

«Sabéis que siempre he cometido muchos errores en mi vida por escoger todo con el corazón y no con la cabeza, pero soy así. La cabeza me dice que puedo seguir, que estoy aún yendo rápido con una parrilla con unos compañeros que son los mejores de la historia», comenzó diciendo Aleix en la rueda de prensa que anunció su retirada. Sin embargo, Il Capitano de Aprilia, como le conocen en la fábrica, ha optado por seguir a su corazón.

«Me siento competitivo y bien físicamente, pero el corazón me pide parar, estar más tiempo en casa, ver crecer a mis hijos, a mi mujer, y por eso he decidido dar este paso a un lado, disfrutar de la vida desde un prisma más tranquilo», señaló un Aleix Espargaró visiblemente emocionado tras anunciar su retirada. Sus mellizos, Max y Mía, cumplirán 6 años el próximo 5 de junio y quiere dedicarse en cuerpo y alma a ellos y a su mujer, Laura.

Una vida junto a sus hijos

Aleix siempre ha estado muy unido a su familia. Sus hijos le han acompañado por el mundo, viéndole pilotar, sobre todo cuando se trataba de carreras en Europa y, en especial, en las de España. Igual que su mujer Laura, su gran apoyo, la persona que le ha ayudado a levantarse en sus peores momentos. Es por eso que tras 20 años en el Mundial, 15 de ellos en MotoGP, el piloto de Aprilia ha decidido echarse a un lado y ver las carreras desde el otro lado para poder disfrutar de sus hijos y verlos crecer.

Sus hijos van a empezar la educación primaria el año próximo y Aleix Espargaró quiere estar ahí para llevarles y recogerles del colegio, ver su evolución, y disfrutar de una vida junto a ellos. Como él mismo reconoció, su carrera no ha sido fácil, pero se ha sobrepuesto a todas las piedras que se ha encontrado en el camino para firmar una carrera de ensueño. El 41 se marcha convertido en uno de los grandes pilotos de MotoGP, un piloto con mucho talento y «trabajador», como lo define Marc Márquez.

De hecho, se ha especulado con la posibilidad de que siga en el paddock como piloto probador, igual que Pol Espargaró. De momento, Aleix ha dejado claro que quiere tomarse un respiro y disfrutar de ver crecer a sus hijos y de estar con su mujer, Laura, tras 20 años de carrera en el Mundial de MotoGP.