Marc Márquez: «Le dije a Aleix que ha ganado al pasado y al futuro de MotoGP»

Marc Márquez desveló a la prensa lo que le dijo a Aleix Espargaró en el podio, después de que el de Aprilia ganara la sprint del GP de Cataluña de MotoGP a él, segundo, y a Acosta, tercero. «Le dije qué buen podio porque él ha ganado al pasado y al futuro». El ocho veces campeón del mundo y el «futuro dominador de la categoría», como dijo el propio Aleix este viernes, le acompañaron en el podio de la carrera que ganó Il Capitano saliendo desde la pole.

«Bromeando, evidentemente, le he dicho: ‘qué buen podio en la sprint’. ¿Por qué? Porque él ha ganado al pasado y al futuro. Yo soy realista, y en los deportes, todo el mundo tiene su momento. El mío lo intentaré alargar todo lo posible, pero el futuro de MotoGP es un chaval que tiene 20 años… no un hombre que tiene 31. Que sigue siendo joven, sí, pero el de 20 es el que es el futuro, así que qué buen podio ha tenido en esa sprint. Aparte, ha ganado en el circuito de Cataluña», dijo el 93 ante la prensa.

Marc Márquez firmó otra remontada para la historia, de decimocuarto a segundo: «No me gusta complicarme la vida de esta manera. Uno de mis puntos débiles de momento es el time attack, que lo acusé un poco en pretemporada, me costaba, y me sigue costando. No sé cómo sacarle el provecho exactamente al neumático nuevo. Lo pagué en Le Mans y lo he pagado aquí, pero a nivel de ritmo estamos bien».

«Sí que es verdad que, una vez más, tienes que arriesgar más de la cuenta. Hoy me ha ido justito porque ha saltado el ala, que si no salta quizá hubiera sido caída. Pero ha salido bien y luego me he sabido adaptar durante toda la carrera, de menos a más sin ponerme nervioso, quedando donde pudiera. Me he encontrado cuarto, luchando por el podio. Se ha caído Pecco y ya tenía el podio asegurado, pero he visto que tenía un poco más que Acosta y he decidido atacar la última vuelta», añadió.

El leridano acabó segundo tras un bonito adelantamiento a Acosta en la última vuelta. Al ser preguntado si mola dijo que «sí, pero es mucho mejor el de Le Mans (a Pecco) porque venías de mucho más lejos. Este sales bien de la última curva, coges el rebufo y ganas la posición… similar al adelantamiento a Martín. Lo importante es que hemos salvado un día más, un día que intuía sufrir. Este ha sido más inesperado que el de Le Mans, pero bienvenido sea. Estoy contento, pero ya estoy pensando mañana en la decimocuarta posición otra vez. Estoy contento por el resultado, pero soy consciente que tengo que mejorar en las clasificaciones si quiero ser competitivo todos los fines de semana».

Segundo del Mundial

Con este segundo puesto, el español se coloca segundo en la general del Mundial a 37 puntos de Jorge Martín: «Esto también, mola, está bien». Con la de la sprint ya son seis las veces que ha terminado segundo en carrera, entre sprint y carrera larga. Al ser preguntado si siente que lo tiene todo para dar ese último peldaño, Marc respondió: «Está más cerca que nunca. Lo que tenemos que hacer es clasificar bien para ese último peldaño».

«En Jerez clasificamos bien, pero no tenía la confianza que tengo ahora. Aquí hemos clasificado mal, pero tengo más confianza de cara a las carreras y más conocimiento. No me obsesiona la victoria, cuando llegue, llegará, pero de momento si podemos seguir haciendo podios, que mañana será muy complicado. Para mí, mañana, sigue siendo el objetivo que me he marcado hoy en la carrera, que era acabar de los seis-siete primeros, ya que partiendo el 14 si hoy cuentas los que se han caído era esa quinta-sexta posición. Ese será el objetivo optimista para mañana», agregó.

No pudo pasar de la Q1

En la Q1, Marc no se pudo aprovechar de la rueda de su hermano porque en la vuelta rápida suya, Álex cometió un error y le frenó: «Salió de él. Me dijo ‘yo tiraré delante, si me quieres coger de referencia cógeme porque a mi no me cambia nada entrar en la Q2 o no’. Evidentemente, quiere hacerlo mejor y, de hecho, si hiciéramos una carrera a lo rally, aquí me ganaría. Hemos hecho una buena vuelta, lástima que en esa vuelta rápida mía él ha fallado, ha tocado el verde y ahí he perdido tres décimas. Esto es lo que pasa cuando no tienes la velocidad necesaria, tienes que cuadrarlo todo a la perfección. No ha podido ser, pero tenemos que mejorar el viernes. El entreno del viernes por la tarde es el que más me está penalizando».

No obstante, el domingo será una carrera difícil de gestionar: «Es difícil de gestionar por cómo está la pista. Ya se ha visto, no había habido tantas caídas de los pilotos de delante en una sprint race. Se ha visto que a la que uno quiere exagerar un poco más te caes. Yo he salvado un par, Acosta delante de mí también he visto que ha salvado un par. Es todo muy al límite, un asfalto muy desgastado, un asfalto donde cuando sube la temperatura patina muchísimo y se tiene que ir al puntito, a la que te pases un poquito te caes sin previo aviso».

Acabar con el mito de salir atrás no es podio

Sobre si está acabando con el mito de que salir en la tercera o cuarta fila significa que es imposible a hacer podio, Marc Márquez contestó: «De momento, en Le Mans salió dos veces y aquí una. Mañana intentaremos salvarlo otra vez, muy difícil hacer, pero veremos, la carrera es muy larga. Espero no romper este mito por clasificar yo más adelante. Pero tienes que arriesgar más y en alguna de estas me saldrá mal, estoy convencido, pero hay que arriesgar este punto de más. En la salida he salido bien en la primera curva, en la segunda he tenido un toque y ya me he puesto bien. Pero tienes que arriesgar demasiado. En una es fácil fallar. De momento, con esta Ducati me encuentro cómodo, adelantando, frenando y sobre todo es otra película llegar en paralelo a las frenadas a llegar 20 metros atrás, que es a lo que estaba acostumbrado».