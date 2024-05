Marc Márquez: «No hemos conseguido el objetivo y toca pasar por el peor entrenamiento»

Marc Márquez hizo autocrítica después de un viernes para olvidar en el GP de Cataluña de MotoGP, en el que no logró meterse entre los 10 primeros y tendrá que volver a pasar por el peaje de la Q1. El leridano reconoció que fue no han logrado el objetivo y ahora «toca pasar por el peor entrenamiento del fin de semana». El jueves ya avisaba de que este no era uno de sus circuitos favoritos, que esperaba sufrir, y así ha sido. Tras varios intentos, el 93 no consiguió dar con la tecla y no pudo pasar de la duodécima posición, justo detrás de su hermano Álex.

«Es el día esperado que queríamos evitar, pero ya esperábamos sufrir en este circuito. De hecho, por la mañana no, pero por la tarde hemos sufrido y no hemos podido estar en esa Q2, que era el objetivo. Un objetivo que sabía que sería difícil, pero era el objetivo. No lo hemos conseguido y toca pasar por el peor entrenamiento del fin de semana, la Q1», dijo el ocho veces campeón del mundo.

Al ser preguntado por los motivos por los que han sufrido en la práctica de la tarde, Marc Márquez explicó: «En el primero me he encontrado bastante cómodo con la media trasera, aparte de ritmo he ido bastante bien. Por la tarde también he salido con la media y bien, luego hemos probado una cosa en la moto y hemos vuelto. En el time attack no he sabido sacar el máximo provecho del neumático. He hecho tres time attacks, pero los dos últimos muy similares y no he podido pasar a la Q2 por poco. Lo bueno y lo importante es que el tiempo lo he hecho solo, he estado siempre solo en pista, y eso me da tranquilidad. A ver si mañana también puedo hacer una buena vuelta en la Q1».

El de Cervera reconoció que será complicado meterse en las dos primeras filas este sábado: «Será difícil. La clasificación te lo marcará todo una vez más. Lo dije el jueves, un fin de semana como Le Mans lo salvas, dos ya es difícil y tres aún más difícil. Veremos si podemos pasar de esa Q1, que será difícil porque hay pilotos que a una vuelta son muy rápidos, luego a nivel de ritmo no tanto. Lo importante será sacar el máximo provecho al neumático blando y a ver si podemos estar en esa Q2, clasificar las tres primeras líneas sería un buen objetivo. Pero, repito, se nos ha complicado el fin de semana una vez más el viernes, pero este era un poco esperado».

Sin consuelo

Ni siquiera el hecho de que las otras Ducati no hayan tenido un gran resultado, ya que sólo se han metido cuatro en la Q2, le consuela a Marc Márquez: «No. Al final yo veo lo que podemos mejorar con el equipo. Hay margen de mejora. Hoy me ha dado rabia no estar en la Q2 porque ha sido por pequeños detalles. Sabíamos que en esta pista, todo y que me cuesta, dentro de las Ducati no estamos tan lejos. Pero ya sabíamos que aquí hay motos como Aprilia y KTM que tienen una aerodinámica que les ayuda en esas curvas largas. También, la 2024, en esas curvas largas, tienen una aerodinámica diferente que puede ayudar algo. A ver si podemos ser competitivos mañana».

Las cuatro Ducati que han entrado en Q2 son las cuatro GP24, mientras que las cuatro GP23, como la de Márquez, se han quedado fuera. «Es un poco, de los circuitos que llevamos, donde ganan más las 24 en esas curvas largas. Pero hoy ha habido una 23 que ha ido un poco más rápido que yo, que ha sido mi hermano Álex. Tenemos que sacar un punto más. También están las dos VR46, que van bien. En otros circuitos, con la 23, marcaba más la diferencia y en este, con las 23, estoy más a la par», explicó el español.

Estrategia para la Q1

Respecto a la posibilidad de hacer una estrategia de equipo en la Q1, Marc Márquez señaló que eso perjudicaría a uno y favorecería al otro y no cree que vayan a poder pasar los dos a la Q2: «Evidentemente. Hacer estrategia de equipo en la Q1 es perjudicar a uno u a otro. Tienes que buscarte la vida y dar el 100%. Él venía en una vuelta para entrar en la Q1, pero se ha caído, así que mañana veremos. Sí que cambia bastante tanto el estilo de pilotaje como el nivel de grip de la mañana a la tarde. Intentaremos entender cómo se puede pilotar y luego veremos. ¿Estrategia? O yo me quedo fuera o él fuera. Será muy difícil que pasemos los dos».

Sobre si el problema en las curvas es de tracción o de que no gira la moto, el piloto de Cervera fue muy claro: «Tracción se quejarán todos los pilotos, porque hay muy poca tracción y la pista está muy desgastada. Este es un punto. Mi punto personal está enfocado en la entrada de curva, no la hacía como debería. No me encontraba con el balance bien de la moto. Cuando he puesto el nuevo blando, ese problema se ha acentuado y ha ido incluso peor. Ahora toca aprender, quizá perder un pelín de ritmo, pero ganar ese time attack que también puede ser una buena opción».