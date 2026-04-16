Lancia España presenta oficialmente el proyecto deportivo que representa su histórico regreso al nacional de rallies, poniendo en liza el Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale de última generación, recién llegado también al WRC (World Rally Championship). Diego Ruiloba y Ángel Vela, subcampeones en 2024, han sido los elegidos para representar a la nueva escuadra oficial gestionada Sports&You, que arranca con la clara ambición de disputar el título esta temporada.

El vehículo de última generación desarrollado por Stellantis Motorsport ha protagonizado un debut espectacular en nuestro país, que se ha traducido con la tercera posición final del Rally La Nucía (Alicante), donde ha comenzado el S-CER (Supercampeonato de España de Rallies) 2026.

El icónico regreso de la marca italiana al WRC (World Rally Championship) ha motivado al mismo tiempo su vuelta al nacional de rallies, estrenando también el Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale. El modelo de última generación con el que Lancia aspira a reverdecer laureles en la especialidad donde hizo historia hasta la década de los 90.

Más de una docena de títulos conforman el nutrido palmarés de Lancia España, que se reactiva ahora, 30 años después, a través de Lancia Corse España. El equipo oficial, gestionado por Sports&You, con el que Diego Ruiloba y Ángel Vela parten como firmes candidatos a ganar el S-CER (Supercampeonato de España de Rallies).

«Estoy muy feliz, tengo la oportunidad que todo piloto querría. Lancia me ha elegido para este proyecto, quiero agradecer esa confianza llevando de nuevo a la marca a lo más alto», ha señalado Diego Ruiloba, piloto del equipo Lancia Corse España.

Ruiloba ha confesado que «estar en Lancia es como para un piloto de F1 estar en un Ferrari». «Estar en una marca que sabes que lo consiguió todo, que tiene mucha historia, que todos los aficionados lo conocen y que a todo el mundo le apasiona», ha añadido.

Por su parte, Ángel Vela, copiloto del equipo Lancia Corse España, ha destacado que «representar a Lancia en el Supercampeonato de España de Rallies es algo que ni en el mejor de nuestros sueños hubiéramos imaginado». «Es un orgullo entrar a formar parte de un equipo tan especial, ahora que la marca vuelve a los rallies después de tantos años», ha concluido.