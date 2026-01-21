Marta López, emocionada al recordar a unos amigos que viajaban en el tren de Adamuz: «Terrible»

El pasado domingo 18 de enero, España se vio conmocionada por el accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba), en el que murieron decenas de personas. Una tragedia que, evidentemente, no ha pasado desapercibida para nadie. Entre otras cuestiones, por la gran cantidad de vidas que se han visto destrozadas, así como el enorme dolor que sienten las familias de las víctimas tras lo sucedido. El pasado martes 20 de enero, durante la emisión de El tiempo justo, programa presentado por Joaquín Prat, los espectadores de Telecinco han sido testigos de cómo Marta López no ha podido evitar mostrar su indignación, y todo por una familia afectada con la que mantiene una estrecha relación. Prácticamente al borde de las lágrimas, la colaboradora de El tiempo justo explicó que entre los implicados en la tragedia no estaban sus amigos, sino parte de esa familia que ella ha elegido.

«Son mi familia y yo les quiero con locura», comenzó explicando la tertuliana, calificando la situación de «terrible». «A esos niños los he visto nacer. Juanqui es como mi hermano», reconoció en directo, mientras trataba de contener la emoción. Sobre todo después de haber pasado tantas horas a su lado en estos momentos tan sumamente complicados que están atravesando. Durante la conexión en directo con Juanqui, familiar de varias de las víctimas de este trágico accidente ferroviario que ha tenido lugar en Adamuz, ha querido hacer hincapié en el drama añadido que tienen que atravesar muchos de esos afectados. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la falta de información, así como la desorganización que existe a la hora de identificar los cuerpos. A pesar de que ha podido confirmar la muerte de su cuñado, su sobrino y su primo, Juanqui todavía no tiene ningún dato sobre lo que ha podido ocurrir a Cristina, su hermana.

Es por eso que el invitado de El tiempo justo, con la dureza que merece debido a las circunstancias que está atravesando, se ha mostrado crítico respecto a la «desinformación total» a la que están sometidos. Esto no hace sino provocar que las familias de las víctimas estén viviendo un auténtico «viacrucis», puesto que esta situación les obliga a estar llamando de hospital a hospital, sin obtener respuestas claras.

«La información ha sido nefasta, no había listas actualizadas, te mandaban de un número a otro y nadie sabía nada», relató. Fue entonces cuando Marta López no dudó en aprovechar la ocasión para criticar con dureza la falta de humildad que está habiendo respecto a los familiares. Es más, recordó la llamada de un policía junto a la madre de una de las víctimas: «La pobre mujer llorando, suplicando información, y la respuesta era que ya había llamado demasiadas veces».

Es por eso que, incluso, la tertuliana ha querido denunciar el «abandono institucional» hacia la pequeña de esta familia que sobrevivió al terrible accidente: «Estuve todo el día con la niña y no se ha acercado nadie a preguntar cómo está. Nadie». Y añadió: «Da igual que digan que hay psicólogos en un centro cívico, la niña no está allí».

Acto seguido, Marta López quiso añadir algo más al hablar de Juanqui: «No sé cómo saldrán de esta. Con mucho amor y cariño». Es más, ha dejado claro que no tiene palabras para poder expresar todo lo que está viviendo esta familia, así como la de todas las víctimas de este suceso: «En todos los programas se ha hablado de esa niña, pero nadie ha preguntado si necesita algo».