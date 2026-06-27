El pintalabios de Mercadona que arrasa este verano: casi no quedan unidades y no saben si volverá a estar disponible

El éxito de algunos productos de Mercadona no siempre se entiende a simple vista, pero se nota rápido en tienda ya que te das cuenta de que empiezan a faltar unidades. Y eso es lo que está ocurriendo precisamente con uno de los pintalabios de Deliplus que más se está vendiendo este verano.

Se trata de un labial fluido mate en tono rojo que cuesta 4,50 euros y que, en cuestión de semanas, ha pasado de ser un producto más en el lineal a convertirse en uno de los más buscados por las clientas. Su acabado de larga duración y su precio asequible han hecho que gane popularidad en plena temporada de calor, hasta el punto de que en algunos supermercados ya no resulta fácil encontrarlo.

El pintalabios que se agota en Mercadona este verano

El producto en cuestión es el Pintalabios Fluido Mate Deliplus 16 rojo larga duración. No tiene un nombre especialmente llamativo, ni un packaging que destaque demasiado, pero está cumpliendo con lo que muchas buscan en la temporada de verano, que es color intenso y que aguante.

El tono es un rojo clásico, de los que no fallan. No es excesivamente oscuro ni tirando a naranja, lo que hace que resulte fácil de llevar en distintos tonos de piel. En verano, además, este tipo de color suele destacar más, sobre todo con la piel algo bronceada y es perfecto para salir de noche o también para lucir labios rojos a cualquier evento al que te inviten.

Formato fluido y acabado mate

A diferencia de los labiales tradicionales en barra, este se presenta en formato líquido. Se aplica con un pequeño aplicador, similar al de un gloss, lo que permite extender el producto de forma bastante uniforme. Y nada más aplicarlo notas que tiene una textura ligera, incluso algo cremosa. Después, en pocos segundos, se fija y pasa a ese acabado mate que es el que marca la tendencia.

Este tipo de acabado suele gustar especialmente en verano, cuando se busca un maquillaje más limpio y que no se mueva con facilidad. No es un labial pesado ni da la sensación de llevar demasiado producto. Además, permite perfilar los labios con cierta precisión sin necesidad de usar lápiz, algo que muchas personas valoran cuando quieren algo rápido.

Duración suficiente para el día a día

Uno de los puntos que más se comentan es su duración. No es de los que permanecen intactos durante horas sin moverse, pero sí aguanta bastante bien el paso del tiempo. Resiste comidas ligeras y no desaparece a la primera, que es lo que suele ocurrir con muchos labiales económicos. Eso hace que no haya que estar retocando continuamente, algo que en verano se agradece. Entre el calor, el sudor y las horas fuera de casa, el maquillaje sufre más. Por eso, encontrar un producto que aguante mínimamente sin tener que reaplicarlo cada poco tiempo marca la diferencia.

Precio bajo, uno de los grandes motivos

Aquí es donde está buena parte del éxito. Cuesta 4,50 euros, un precio que hace que mucha gente lo pruebe sin pensarlo demasiado, descubriendo que el equilibrio entre precio y resultado funciona de manera que muchos se llevan incluso más de una unidad para tener de sobras durante todo el verano así que es normal que en muchas tiendas de Mercadona se vea que se ha agotado y no se sabe tampoco si lo van a reponer.

Un producto sencillo que encaja

No se trata de un pintalabios que ofrezca grandes promesas ni que tenga un marketing especialmente elaborado. Tampoco busca competir con marcas de alta gama, sino que es un pintalabios sencillo, pensado para el uso diario pero eso es precisamente lo que hace que encaje. Ya que además es evidente que es fácil de usar, no requiere demasiada técnica y cumple con lo básico: buen color, acabado mate y duración de varias horas. Y en verano, cuando se simplifican rutinas y se buscan productos prácticos, este tipo de cosméticos suelen tener más tirón.

La incógnita sobre su disponibilidad

Una de las dudas que empiezan a surgir es cuánto tiempo estará disponible. Mercadona renueva con frecuencia su línea de maquillaje, y no todos los productos se mantienen de forma permanente. Por ahora sigue a la venta, pero la falta de stock en algunas tiendas hace que muchas personas estén pendientes de si se repone o no.

Es una situación bastante habitual con productos que funcionan bien durante un periodo concreto. Aparecen, se venden rápido y, en algunos casos, desaparecen sin previo aviso. Pero por lo que sabemos, y de momento, este pintalabios sigue formando parte del catálogo de Deliplus para Mercadona. Aunque viendo cómo se está moviendo, no sería raro que continúe siendo uno de los más buscados durante lo que queda de verano.