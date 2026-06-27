Huida de película: escondió a su hija de 6 años en un maletero, burló fronteras y desató una caza internacional hasta Kosovo

Lo que comenzó como la desesperada denuncia de una madre en Mallorca acabó convirtiéndose en una auténtica persecución internacional contrarreloj. Durante casi dos semanas, la Guardia Civil siguió el rastro de un padre que, presuntamente, había diseñado una fuga milimétrica para desaparecer junto a su hija de 6 años, desplegando una serie de maniobras para dificultar cualquier intento de localización.

Según la investigación, el hombre ocultó a la menor en el maletero de un vehículo para abandonar Mallorca en barco sin levantar sospechas y cruzar los controles fronterizos sin declarar la presencia de la niña. A partir de ese momento comenzó una carrera contra el tiempo en la que cada hora resultaba decisiva para garantizar la seguridad de la pequeña. Los investigadores tuvieron que reconstruir paso a paso un itinerario especialmente complejo que atravesó varios países europeos antes de llegar a su destino final.

Pero la huida no terminó ahí. Los agentes descubrieron que el progenitor habría desplegado una estrategia digna de una película de espionaje para borrar su rastro. Uno de los episodios más sorprendentes de la investigación fue el del AirTag que la menor llevaba oculto en su mochila. El dispositivo apareció viajando… ¡hacia Marruecos! Sin embargo, aquella pista terminó revelándose como un elaborado engaño. Según las pesquisas, el localizador había sido enviado por correo para desviar la atención de la Guardia Civil, mientras padre e hija seguían una ruta completamente diferente con el objetivo de ganar tiempo y evitar ser encontrados.

La investigación también reveló que el sospechoso presuntamente canceló sus cuentas bancarias, eliminó sus perfiles en redes sociales y fue modificando progresivamente su aspecto físico para evitar ser reconocido. Además, la localización en Alemania de un vehículo con la misma matrícula utilizada durante la fuga hizo sospechar a los investigadores que podrían haberse empleado placas duplicadas o falsificadas para dificultar aún más el seguimiento de sus movimientos por Europa.

Mientras tanto, la Benemérita, en coordinación con la autoridad judicial española, especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO), la Embajada de España en Berlín y diversos cuerpos policiales europeos, fue reconstruyendo el complejo recorrido del fugitivo hasta situarlo finalmente en Kosovo. La cooperación internacional resultó decisiva para estrechar el cerco sobre el investigado y evitar que continuara desplazándose con la menor.

El pasado 24 de junio, la operación dio un giro definitivo. Las autoridades policiales de Kosovo interceptaron al investigado durante un dispositivo de verificación y lograron localizar a la niña de seis años, que se encontraba en buen estado de salud. La menor fue puesta inmediatamente bajo la protección de las autoridades competentes, mientras su padre quedaba detenido a la espera de los correspondientes procedimientos judiciales.

Horas después, la pequeña pudo regresar junto a su madre a Mallorca, poniendo fin a casi dos semanas de angustia e incertidumbre para la familia. El emotivo reencuentro supuso el desenlace de una investigación que mantuvo en máxima alerta a las fuerzas de seguridad y que requirió una intensa colaboración entre varios países europeos.

La denominada ‘operación Ura’ concluye así con la detención del padre y el rescate de la menor, en un caso que pone de manifiesto la importancia de la rapidez de actuación de la Guardia Civil, la coordinación entre las autoridades judiciales y la cooperación policial internacional para proteger a los menores y resolver con éxito investigaciones de especial complejidad.