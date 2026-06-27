Los ‘latidos’ del Sol están cambiado y los científicos no encuentran la razón: nunca han visto nada igual

Un grupo de científicos de la Universidad de Birmingham ha detectado cambios en las vibraciones del Sol en las últimas cuatro décadas. Los resultados de este hallazgo han sido publicados en el Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y hacen que los expertos en la materia permanezcan atentos a los próximos comportamientos de la estrella que es el centro del sistema solar y que sostiene la vida en la Tierra. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre este nuevo hallazgo sobre los latidos del sol.

El sol es la estrella más importante del sistema solar e imprescindible para concebir la vida en la Tierra. El Sol es el pilar de la vida y su luz y calor son vitales para regular el clima, mantener el agua líquida, además de ser motor para la fotosíntesis y la cadena alimenticia. Por ello, los científicos más importantes del mundo andan muy cerca del astro rey para conocer sus variaciones a lo largo del tiempo. La última tiene que ver con el cambio en su forma de ‘latir’ en los últimos 40 años.

El astrofísico de la Universidad de Birmingham, Bill Chaplin, ha liderado una investigación científica que ha detectado un cambio en las vibraciones que significa que la actividad magnética solar se está reorganizando y quedándose confinada a una capa más superficial, en un hallazgo sin precedentes en la historia de la humanidad. Los investigadores han descubierto en un estudio realizado durante cuatro décadas que el Sol late de una manera diferente y eso obliga a los expertos a estar alerta a los posibles cambios que pueda haber en las próximas décadas.

Detectan nuevos ‘latidos’ del sol

«Los cambios estructurales del subsuelo asociados con sucesivos ciclos de actividad solar de 11 años se han confinado progresivamente más cerca de la superficie: nuevos resultados heliosísmicos sobre los ciclos 22-25 de BiSON». Este es el titular del estudio publicado en Monthly Notices of the Royal Astronomical Society y que lideran William J. Chaplin y Sarbani Basu.

«Utilizamos datos de helioesismología del Sol como estrella, recopilados por la Red de Oscilaciones Solares de Birmingham, para examinar la relación entre los cambios de frecuencia inducidos por el ciclo solar en los modos solares p de bajo ángulo del Sol y los indicadores conocidos de la actividad solar global», comienzan diciendo estos investigadores en el abstracto del estudio que desvela que los estudios realizados en el Ciclo 24 fueron débiles en los indicadores en comparación con el Ciclo 25, que se muestra más activo.

Las frecuencias de las ondas sonoras muestran que estos cambios están situados a tan sólo 1.000 km por debajo de la superficie visible, lo que significa un descubrimiento sin precedentes. «El Ciclo 25 es tan intenso como los Ciclos 22 y 23 cuando se observa en esta banda sísmica de alta frecuencia, en marcado contraste con la magnitud relativa de los ciclos observados en los indicadores de actividad global, donde el Ciclo 25 es notablemente más débil», se puede leer en el abstracto.

«Estos resultados sugieren que los cambios estructurales del subsuelo asociados con ciclos sucesivos de 11 años se están confinando cada vez más justo debajo de la superficie solar», llegan a la conclusión estos investigadores, que esperan que estos cambios puedan provocar mejoras a la hora de mejorar los pronósticos del clima espacial, que puede proteger redes eléctricas o satélites imprescindibles hoy en día.