Los científicos de Stanford han descubierto un nuevo tipo de célula inmunitaria: lo que significa para la salud humana no tiene precedentes

Un nuevo tipo de célula inmunitaria ha sido descubierta por los científicos de Standford, lo que significa para la salud humano no tiene precedentes. Vivimos un cambio de tendencia que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. El ser humano es capaz de llegar a una serie de elementos que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más.

Con cada pequeño detalle estamos ganando la batalla a un tiempo que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve. En unos días en los que realmente cada pequeño gesto puede acabar siendo un giro radical en estos días en los que realmente puede ser lo que nos dará en estos días en los que realmente puede acabar siendo el que nos marcará de cerca. Es momento de tener en consideración algunos elementos que hasta la fecha no sabíamos y que puede acabar generando más de una alegría inesperada. En estos días en los que el cuerpo humano nos da un giro importante que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno.

Lo que significa para la salud humana no tiene precedentes

El ser humano avanza hacia un futuro en el que las enfermedades pueden llegar a erradicarse por completo. Parece ciencia ficción, pero la realidad es que realmente puede acabar siendo lo que nos dará un plus de buenas sensaciones, en estos días en los que el avance contra la enfermedad no se detiene.

En estos días hemos conseguido acabar con enfermedades que hasta el momento eran mortales, pero ahora han pasado a ser crónicas. Las investigaciones científicas acaban siendo las que nos darán una sorpresa del todo inesperada en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta.

Los expertos en biología buscan esta clave que puede acabar de darnos un cambio de ciclo que quizás hasta el momento nadie hubiera ni imaginado- Lo que parece es que estemos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará llegando este cambio de tendencia que puede ser esencial.

La realidad es que podemos empezar a visualizar un cambio que podría acabar por darnos el secreto de las células inmunitarias.

Un nuevo tipo de célula inmunitaria ha sido descubierta en Stanford

Los expertos de Stanford pueden haber dado con la lleva maestra de una nueva célula inmunitaria que podría cambiar por completo la humanidad. Con un sistema que podría cambiarlo todo por completo, si conocemos bien la manera en la que el ser humano lucha contra determinadas enfermedades.

Tal y como explican en un reciente artículo de Scitechdaily: «Eso es exactamente lo que los investigadores de Stanford han descubierto en una de las criaturas más improbables de la naturaleza: el gusano plano. Famoso por su capacidad aparentemente sobrehumana para regenerar partes perdidas del cuerpo, este simple animal ahora ha revelado una defensa inmune diferente a todo lo que se ve en los humanos. Las células recién identificadas, llamadas «ruptoblastos», destruyen las células cercanas a través de una violenta secuencia de autodestrucción que se desarrolla en segundos, y luego desaparece sin dejar rastro. El hallazgo, publicado en Cell, destaca cuánto se desconoce sobre los sistemas inmunológicos en todo el reino animal. Mientras que la investigación biomédica moderna se centra en gran medida en los mamíferos, algunas de las innovaciones biológicas más sorprendentes pueden estar escondidas en criaturas que divergieron de nuestro linaje evolutivo hace cientos de millones de años. «Nunca esperábamos que una célula pudiera explotar como una bomba y matar las células que la rodean», dijo el autor principal Bo Wang, profesor asociado de bioingeniería en las escuelas de Ingeniería y Medicina».

Siguiendo con la misma explicación: «Chew Chai, un investigador postdoctoral en el laboratorio de Wang, se encontró por primera vez con las células mientras exploraba si los gusanos planos pueden distinguir sus propios tejidos de los de otros individuos. Para probar esto, cortó gusanos planos a lo largo y los fusionó con tejido de otro gusano. Mientras que los planarios pueden regenerar fácilmente sus propios tejidos, Chai descubrió que estos gusanos «Frankenstein» rechazaban el tejido de gusanos no relacionados, al igual que el rechazo de un órgano trasplantado en los humanos. En lugar de confiar en las mismas defensas inmunitarias observadas en las personas, los gusanos planos activaron una respuesta diferente. Los investigadores probaron ruptoblastos contra la bacteria E. coli, las células renales humanas y las células sanguíneas de ratón. Las células destruyeron con éxito los tres objetivos. Sin embargo, los efectos se mantuvieron altamente localizados. La muerte celular se limitó a las inmediaciones de la explosión, sin reacción en cadena y sin toxicidad duradera. Wang dijo que esta precisión podría hacer que el mecanismo sea útil para desarrollar tratamientos dirigidos a infecciones bacterianas o tumores. Los ruptoblastos también difieren de las células inmunitarias familiares, como las células T y los neutrófilos. En lugar de ser células hematopoyéticas producidas en la médula ósea, son células glandulares».