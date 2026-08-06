Científicos descubren un sorprendente vínculo entre las Cascadas de Sangre y un antiguo océano oculto bajo el hielo

Las Cataratas de Sangre de la Antártida vuelven a sorprender a la comunidad científica. Este espectacular fenómeno, conocido por el intenso color rojo que tiñe el hielo del glaciar Taylor, podría esconder el rastro de un antiguo ecosistema marino aislado durante más de un millón de años. Una nueva investigación ha identificado una comunidad de microorganismos con una clara huella oceánica, un hallazgo que aporta nuevas pruebas sobre el origen del agua salada que emerge desde las profundidades del hielo y abre una ventana única para comprender cómo puede sobrevivir la vida en algunos de los ambientes más extremos del planeta.

Un océano atrapado bajo el glaciar

Las Cataratas de Sangre fueron descubiertas en 1911 y durante décadas desconcertaron a los científicos. Hoy se sabe que su llamativo color rojo no se debe a algas, como se creyó inicialmente, sino al hierro disuelto en un agua extremadamente salina que, al entrar en contacto con el oxígeno, se oxida y adquiere ese característico tono rojizo. Sin embargo, el origen de esa salmuera seguía siendo un misterio.

El nuevo estudio aporta una explicación más sólida, ya que esa agua habría pertenecido a un antiguo brazo de mar que quedó aislado cuando el glaciar avanzó y cubrió la zona hace cientos de miles o incluso más de un millón de años. Desde entonces, el líquido ha permanecido atrapado bajo una gruesa capa de hielo, conservando parte de su composición original.

Microorganismos con pasado marino

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron 167 muestras de agua, sedimentos y aire obtenidas en torno a las Cataratas de Sangre. Los resultados revelaron que la comunidad microbiana presente en la salmuera comparte una proporción mucho mayor de organismos con ecosistemas marinos que otras zonas de los Valles Secos de McMurdo. Además, la escasa presencia de microorganismos marinos en el aire descarta que hayan llegado transportados por el viento.

Los científicos consideran que estos microorganismos son descendientes de formas de vida que habitaron aquel antiguo ambiente marino y que lograron adaptarse a un entorno completamente aislado, sin luz solar, con temperaturas bajo cero y elevadas concentraciones de sal. Su supervivencia demuestra la extraordinaria capacidad de la vida para evolucionar en condiciones extremas.

Más de un siglo después de su descubrimiento, las Cataratas de Sangre siguen revelando secretos. Lo que comenzó siendo una simple curiosidad geológica se ha convertido en uno de los laboratorios naturales más valiosos del planeta para estudiar la microbiología, la geología y la evolución. Cada nueva investigación acerca un poco más a los científicos a responder una de las grandes preguntas de la humanidad, que es cómo surge y cómo consigue mantenerse la vida incluso en los lugares más inhóspitos de la Tierra.