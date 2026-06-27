El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vanaglorió este lunes de que «los fondos de recuperación (tras el Covid) se usaron bien». Sin embargo, el último informe del Tribunal de Cuentas sobre los conocidos Next Generation desmiente al líder socialista y concluye que hubo «insuficiente control» sobre algunos proyectos. Esto, según el organismo fiscalizador de las cuentas públicas, «impide conocer con certeza su estado concreto de ejecución».

El jefe del Ejecutivo clausuró este lunes un acto sobre el «impacto del Plan de Recuperación». Durante su discurso, se vanaglorió de los cambios que ha hecho su Gobierno con el dinero otorgado por la Comisión Europea en el marco del Plan de Recuperación tras la pandemia de Covid-19, los llamados fondos Next Generation.

«La verdadera victoria no radica en haberlos conseguido, sino en haberlos usado bien», manifestó Sánchez. «Algo que no siempre se ha hecho en el pasado», aseguró, sin aludir a ejemplos concretos y sin acusar a gobiernos específicos. En su lugar, ha hablado de que, con fondos europeos, se han levantado «aeropuertos sin aviones, puertos sin barcos», y ha hablado de esos proyectos como «velódromos de la corrupción».

«Esa no fue la crónica de una desdicha, sino la ausencia de un proyecto de país», criticó Sánchez para situar su Ejecutivo como contraposición a esos proyectos «faraónicos».

«Deficiente cumplimiento de obligaciones»

Sin embargo, el pasado 25 de marzo, el Tribunal de Cuentas, órgano encargado de auditar las cuentas públicas, publicó un Informe de «Fiscalización sobre el grado de ejecución de los programas de gasto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia relativos al Área de Gasto 2 Actuaciones de protección y promoción social, previstos en los Presupuestos Generales del Estado para los años 2022 y 2023».

En él se incluían unas conclusiones sobre la «implementación de las medidas para el seguimiento y control de la ejecución de los programas de gasto del área 2», es decir, la relativa a las actuaciones de protección y promoción social.

«Se ha constatado un deficiente cumplimiento de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora del PRTR en materia de seguimiento de la ejecución del plan», reza el informe definitivo de este organismo independiente.

«Se ha apreciado una insuficiente implantación de medidas de control por parte de las entidades ejecutoras de los proyectos cuando la ejecución corresponde a otras entidades territoriales», subraya ese documento. Y añade que «todo ello impide conocer con certeza el estado concreto de ejecución de los proyectos incluidos en los programas de gasto del área 2, objeto de esta fiscalización, así como el grado de consecución de los hitos y objetivos (H/O) vinculados a los mismos».

«Deficiencias» en la supervisión

Tal y como detalla el informe, «estas deficiencias dificultan que la Secretaría General de Fondos Europeos (SGFE), como Autoridad Responsable (AR) del PRTR, pueda llevar a cabo una supervisión adecuada del progreso de los hitos y objetivos, de la ejecución presupuestaria y la adopción, en su caso, de las medidas correctoras oportunas».

Además, el informe del Tribunal de Cuentas advierte de fallos en la herramienta para revisar la información relacionada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esta recibe el nombre de sistema CoFFEE-MRR (Plataforma Común de Fondos Europeos, módulo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia).

El documento presentado por el organismo fiscalizador de las cuentas públicas alertó de que el sistema CoFFEE-MRR «no se encontraba plenamente operativo en el momento de llevarse a cabo los trabajos de fiscalización». «La información registrada en esta plataforma por parte de las entidades no se encontraba actualizada ni era, en ocasiones, coincidente con la que ha sido suministrada a este Tribunal en el curso de la fiscalización», subraya el informe.