El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado una cortina de humo este martes después de que el lunes se conociera la condena a 24 años de prisión al que fuera su mano derecha y ex ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y ha aumentado ahora el gasto en dependencia pese a no tener Presupuestos Generales del Estado desde 2023.

El Ejecutivo aprobará en el Consejo de Minsitros de este martes un aumento de 2.218 millones de euros «para cuidar más y mejor a quienes más lo necesiten», ha asegurado el dirigente socialista. El presidente se ha vanagloriado de que este aumento «casi multiplica por cinco la financiación estatal» desde su llegada al Gobierno.

«A quienes se preguntan por qué este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y piedras en el camino, yo les digo: la respuesta está aquí», ha subrayado Sánchez. De este modo, el jefe del Ejecutivo justifica su continuidad al frente del Gobierno pese a los casos de corrupción que acechan a su entorno político y familiar.

«Seguimos para mejorar la vida de la gente», ha insistido el también secretario general del PSOE. Una decisión que el presidente ha enmarcado en su voluntad de «ampliar derechos» y «construir un país más justo».

El Supremo emitió este lunes la sentencia sobre la trama de mordidas en contratos públicos para la compra de mascarillas durante la peor época de la pandemia de la Covid-19. El Alto Tribunal condenó, además de a Ábalos, a su asesor, Koldo García, a 19 años de cárcel y también al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio de prisión, aunque suspendió su ejecución por colaborar con la justicia.

El Supremo subrayó que los tres «constituyeron una organización en la que cada uno de ellos asumió un papel diverso y complementario, con un preciso reparto de funciones». Ábalos aportaba el poder institucional; Koldo García, la intermediación; y Aldama, el dinero y el acceso a las empresas.

El episodio más grave acreditado por el tribunal es la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas durante la pandemia de covid-19 a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama. Ábalos y Koldo habían acordado recibir, respectivamente, 2.000.000 y 500.000 euros con cargo a esas comisiones.

Más gasto en dependencia

El presidente del Gobierno ha asegurado que la «primera prioridad» es «reducir las listas de espera» para que «ningún ciudadano tenga que esperar más de lo razonable para recibir la atención que necesita».

Por otro lado, ha señalado que se pretende «garantizar más y mejores cuidados». Concretamente, el Ejecutivo busca «reforzar los apoyos que reciben las personas dependientes»: «Lo más importante es lo que significan esas horas, más compañía para quien se siente solo, más autonomía para quien la necesita y más tranquilidad para las familias».

Por último, el Gobierno fija como objetivo «dignificar las condiciones de quienes cuidan». «Detrás de este sistema hay miles de profesionales que realizan una labor imprescindible», ha subrayado, para pedir «salarios dignos, mejores condiciones laborales y reconocimiento social».

«Las personas con grado II de dependencia contarán con el doble de financiación para garantizar su atención. Y quienes tienen un grado III verán más que duplicado ese apoyo. Y todo ello manteniendo el grado III+ que aprobamos hace menos de un año para personas con una situación de extrema dificultad, como los pacientes con ELA», ha detallado Sánchez.