Friedrich Nietzsche ya lo avisó hace más de un siglo: «Quien lucha contra monstruos debe procurar no convertirse en un monstruo en el proceso»

Hay reflexiones que, aunque fueron escritas hace siglos, continúan teniendo sentido en el presente porque hablan de algo mucho más profundo que una época concreta, como es la propia naturaleza humana. Psicólogos, filósofos y expertos dedicaron gran parte de su vida a analizar comportamientos, emociones y conflictos que siguen repitiéndose generación tras generación.

Y es que hay aspectos del ser humano que permanecen intactos pese al paso del tiempo. La forma en la que sentimos, nos enfrentamos al miedo, gestionamos el poder o reaccionamos ante quienes consideramos una amenaza sigue respondiendo a patrones muy similares. Por eso, algunas ideas formuladas hace más de cien años continúan funcionando como un espejo en el que todavía podemos mirarnos.

Es el caso de una de las frases más conocidas de Friedrich Nietzsche: “Quien lucha contra monstruos debe procurar no convertirse en un monstruo en el proceso”. Una advertencia que habla de un riesgo silencioso: que en el intento de combatir aquello que consideramos injusto, terminemos adoptando precisamente aquello contra lo que luchábamos.

La advertencia de Nietzsche sobre el peligro de la lucha

La frase aparece en su obra Más allá del bien y del mal, publicada en 1886, y refleja una de las grandes preocupaciones del filósofo alemán. La influencia que tienen los conflictos prolongados sobre la identidad y la moral de las personas.

Para Nietzsche, enfrentarse al abuso, la corrupción o la violencia no era algo negativo. El problema aparecía cuando esa batalla empezaba a transformar a quien la libraba.

Una persona puede comenzar defendiendo una causa justa y, con el paso del tiempo, asumir comportamientos que antes rechazaba. Actuar desde el odio, justificar cualquier medio para conseguir un objetivo o perder la capacidad de cuestionarse a sí misma.

El filósofo planteaba así una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto podemos luchar contra algo sin permitir que eso cambie quiénes somos?

El «monstruo» no siempre está fuera

La idea de Nietzsche va mucho más allá de un conflicto externo. Los «monstruos» de los que habla pueden representar muchas cosas, como la injusticia, la violencia, la mentira o incluso aquellas personas que nos hacen daño.

Pero también pueden simbolizar emociones internas como la rabia, el resentimiento o la necesidad constante de ganar una batalla.

Su reflexión apunta a que la exposición continuada a aquello que combatimos puede terminar ocupando demasiado espacio dentro de nosotros. Tanto que podemos acabar reaccionando desde el mismo lugar que criticamos.

Es una idea cercana a otro de sus pensamientos más conocidos: «Cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti». Para Nietzsche, aquello que observamos y enfrentamos durante mucho tiempo puede terminar dejando una huella en nuestra forma de pensar.

Una reflexión sobre el poder y la moral

Nietzsche dedicó gran parte de su obra a analizar cómo las personas construyen sus valores y qué hay detrás de sus decisiones. No confiaba ciegamente en las ideas aceptadas por la sociedad y defendía que cada individuo debía examinar sus propias motivaciones.

Su filosofía cuestionaba algo muy humano: la tendencia a pensar que estamos completamente del lado correcto y que nuestras acciones siempre están justificadas.

Según esta visión, incluso quienes buscan hacer el bien necesitan practicar la autocrítica. No porque sus intenciones sean malas, sino porque cualquier persona puede verse arrastrada por el orgullo, la superioridad moral o el deseo de imponerse.

La frase que sigue vigente más de un siglo después

Hoy esta reflexión continúa apareciendo en muchos ámbitos de la vida. En discusiones personales, debates sociales o conflictos colectivos, es frecuente ver cómo algunas personas terminan adoptando las mismas actitudes que inicialmente denunciaban.

Alguien que lucha contra la intolerancia puede volverse intolerante con quien piensa diferente. Alguien que combate la agresividad puede responder desde la agresividad. Alguien que busca justicia puede terminar actuando desde el rencor.

Nietzsche no invitaba a aceptar la injusticia ni a permanecer pasivos ante el daño. Su mensaje era otro: la lucha exterior no debe hacernos perder la batalla interior.

El aprendizaje detrás de sus palabras

La enseñanza de esta frase no está en evitar los conflictos, sino en recordar que las batallas que libramos también nos transforman.

Combatir aquello que consideramos injusto requiere fuerza, pero también conciencia. Mantener nuestros valores mientras nos enfrentamos a aquello que rechazamos puede ser el verdadero desafío.

Porque, como advirtió Nietzsche, el mayor peligro no siempre es aquello contra lo que luchamos, sino permitir que esa lucha termine cambiándonos hasta convertirnos en algo que nunca quisimos ser.