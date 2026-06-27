Después de dos días de tregua Mario Picazo pide prepararse porque se avecina un episodio extremo de calor: las peores horas

Mario Picazo pide prepararse porque se avecina un episodio de calor extremo, después de una pequeña tregua, llegan las peores horas. Este experto no duda en intentar adelantarse a los demás, en darnos algunos pequeños detalles que pueden acabar siendo los que nos hagan incluso cambiar de planes. Son tiempos de intentar hacer posible lo imposible, con unas cifras que quizás hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado a estas alturas del año.

Hay que tener en consideración que estamos ante un verano que puede marcar algunos puntos de inflexión. Empezando por unas cifras que, sin duda alguna, nos harán estar pendientes de un cambio que puede acabar siendo el que nos hará adaptarnos a lo que tenemos por delante. Una novedad que, sin duda alguna, nos presenta este experto de una manera que nos hará ver estas primeras vacaciones de la temporada o días libres de otra forma. Con los colegios cerrados y muchas familias emprendiendo el camino de vuelta a un lugar en el que quizás se encontrarán sumergidos en plena ola de calor, tocará prepararse para lo peor.

Las peores horas de estos días de calor intensa

Las horas centrales del día son las que nos hacen estar atentos a cada uno de nuestros movimientos. La tradición y esa forma de afrontar el calor de nuestros antepasados, nos llevaba a las siestas que reducen la actividad al máximo en un lugar que nos resguarda de los rayos del sol.

Es importante estar pendientes de esta situación que podría alejarnos de lo que nos está esperando en unos días en los que quizás tendremos que ver llegar un destacado cambio de tendencia. Una novedad plena que sin duda alguna puede tirar por tierra este inicio de julio con relativa estabilidad.

Estaremos muy pendientes de estos días en los que realmente la situación puede complicarse por momentos. El calor no es un problema un día puntual, pero sí que puede resultar peligroso cuando se mantiene en el tiempo. Es hora de conocer lo que puede pasar en estas próximas jornadas que pueden convertirse en un problema mayor.

Estos días de calor intensa que activan las alertas de unos expertos que, sin duda alguna, saben muy bien qué es lo que puede esperarnos en breve. Mario Picazo, habla claro y directo sobre lo que nos espera en los próximos días.

Mario Picazo pide que nos preparemos ante un episodio extremo de calor

Este episodio extremo que vamos a vivir durante las próximas horas, pone los pelos de punta. Será mejor que nos preparemos para vivir unas jornadas en las que nos descubrirán lo peor del verano. Un episodio extremo que se mantendrá en el tiempo y apunta a dar la bienvenida al mes de julio con unas cifras que pondrán los pelos de punta.

Tal y como nos explica desde su blog de El Tiempo: «El calor intenso va remitiendo entre hoy y mañana en muchas zonas de España, aunque para el fin de semana veremos cómo de nuevo se disparan los termómetros en un buen número de localidades donde las máximas podrían superar los 40 grados. Por el noroeste se cuela una vaguada con aire más fresco que no solo ayudará a regular el intenso calor de días atrás, sino que también va a favorecer la formación de tormentas que pueden llegar a ser localmente intensas».

Siguiendo con la misma explicación: «La vaguada de aire más frío que a estas horas se va colando por el noroeste, ayudará a que se vayan formando tormentas durante los próximos días. Van a ser más frecuentes en aquellas zonas donde la combinación de aire húmedo en superficie con algo de calor y aire frío en altura se encuentre. Primero en zonas del noroeste, pero luego progresivamente en zonas del este peninsular, desde el Alto Ebro, pasando por los Pirineos, las sierras del Ibérico y otras del este peninsular y puntualmente otras comarcas del prelitoral mediterráneo».

No debemos olvidar que estamos ante un verano de altas temperaturas: «La entrada de aire más fresco por el oeste peninsular ayudará finalmente a reciclar el aire cálido que lleva semanas estancado sobre gran parte del país. No solo se va a limpiar algo el cielo de la calima que nos ha acompañado, sino que también notaremos cómo las temperaturas se suavizan sobre todo en las provincias más occidentales. En las orientales, el calor bajará ligeramente, pero las temperaturas seguirán siendo especialmente elevadas con máximas por encima de los 35 grados en varias zonas de las comunidades del Mediterráneo. Además, el factor de humedad hará que la sensación de bochorno sea mayor en todas aquellas comarcas bañadas por el mar donde las temperaturas del agua son especialmente elevadas».

Con algunas excepciones: «Las temperaturas más llevaderas las vamos a ver en el noroeste, y especialmente entre Galicia y las comunidades del Cantábrico, donde las máximas en la mayoría de los casos oscilarán entre los 20 y 25 grados. Temperaturas también llevaderas en Canarias, aunque en zonas de medianías pueden ser más elevadas».