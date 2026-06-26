Parece de otro planeta: el gigantesco proyecto con el que Arabia Saudí quiere conquistar el turismo mundial

Arabia Saudí se ha propuesto dos objetivos dentro de la estrategia Visión 2030 para impulsar el turismo y atraer visitantes internacionales: transformar su economía y reducir su dependencia del petróleo. Con esto, también buscan situarse como un referente en distintos ámbitos como la ciencia, la cultura o el entretenimiento.

Es por ello que ya se empiezan a aprobar construcciones como, por ejemplo, el ‘AlUla Manara’. Este complejo está situado a 70 km de la localidad de AlUla y estará enfocado en la astronomía y la investigación espacial. El estudio de arquitectura británico Heatherwick está detrás de la construcción de este centro y se ubicará entre Harrat Uawyrid y Gharameel, una zona conocida por sus cielos nocturnos.

El complejo contará con espacios educativos, exposiciones interactivas, un planetario, plataformas de observación astronómica, un restaurante y una terraza panorámica para observar el cielo. Asimismo, dispondrá de tres telescopios, uno de 4 metros de diámetro que será el principal y otros dos de dos metros cada uno.

Otras construcciones en el país

De la misma manera, se llevarán a cabo investigaciones pioneras en tiempo real en el edificio para que los visitantes tengan la oportunidad de observar la ciencia que se desarrolla en su interior. Su diseño se inspira en las formas espirales que hay en las galaxias y los sistemas planetarios y está formado por estructuras tubulares revestidas de piedra texturizada para maximizar las visitas y la observación del cielo nocturno.

El AlUla Manara se suma a otra serie de proyectos impulsados por Arabia Saudí. Entre los proyectos, destacan ‘The Line’, la ciudad lineal futurista que forma parte del megaproyecto NEOM; ‘The Mukaab’, el gigantesco edificio cúbico que aspira a convertirse en uno de los mayores complejos inmersivos del mundo, o ‘Trojena’, un destino turístico de montaña diseñado para albergar incluso competiciones de deportes de invierno.