Cunde la sorpresa entre los trabajadores españoles de 52 años: existe un subsidio al que pueden acceder y casi ninguno lo solicita

Quedarse sin trabajo a partir de los 50 no es sólo una cuestión económica. También pesa la sensación de que volver a encontrar empleo se complica más de la cuenta y es que es más que evidente que a determinadas edades las ofertas no llegan igual, los procesos se alargan y, muchas veces, directamente no hay respuesta.

En medio de esa situación, hay una ayuda que sigue pasando bastante desapercibida. No porque sea nueva, sino porque muchos trabajadores no saben que pueden pedirla o creen que no les corresponde. Se trata del subsidio para mayores de 52 años. Y lo curioso al respecto de este subsidio es que está pensado precisamente para ese momento complicado, cuando se acaba el paro y todavía queda un tramo largo hasta la jubilación. Aun así, sigue habiendo quien ni siquiera se plantea solicitarlo por desconocimiento.

Los trabajadores españoles de 52 años tienen un subsidio al que pueden acceder

Lo primero que se debe sabe sobre este subsidio es bastante evidente ya que hay que tener cumplidos los 52 años. A partir de ahí, empiezan los matices dado que no basta con haber trabajado en algún momento o con estar en paro sin más. Es necesario estar inscrito como demandante de empleo, es decir, estar dado de alta en el paro y mantener esa situación. También es imprescindible haber agotado la prestación contributiva, lo que la mayoría conoce simplemente como el paro. Esto último suele ser el punto de entrada al subsidio ya que cuando se termina esa ayuda, es cuando muchos empiezan a buscar alternativas, aunque no siempre dan con esta.

Los años cotizados que pide el SEPE

Aquí es donde más dudas aparecen. Para poder cobrar este subsidio hay que haber cotizado al menos 15 años a la Seguridad Social. No es una cifra pequeña, pero tampoco es algo raro para quien ha tenido una vida laboral larga. Eso sí, no todo vale ya que de esos 15 años, al menos dos deben estar dentro de los últimos 15. Puede parecer un detalle menor, pero no lo es. Hay personas que trabajaron durante mucho tiempo y, sin embargo, no cumplen este requisito porque llevan demasiados años sin cotizar. Este punto es clave porque el subsidio está muy ligado a la futura pensión de jubilación. De hecho, no se concede si no se cumplen las condiciones para acceder a ella más adelante.

El límite de ingresos que no se puede superar

Otro filtro importante es el de las rentas. No se puede cobrar este subsidio si se tienen ingresos por encima de un determinado nivel y el tope está en el 75% del salario mínimo interprofesional. En la práctica, eso se traduce en unos 900 euros mensuales aproximadamente, así que si se supera esa cantidad, la ayuda no se concede. Pero además debemos sabe que en lo que se cobra no sólo entran en cuenta los sueldos o salarios o lo cobrado de paro, sino que también se contabilizan otros ingresos que pueda tener la persona. Por eso, antes de solicitarlo, conviene hacer números y tener claro si se cumple este requisito.

Una ayuda que puede alargarse en el tiempo

Lo que diferencia a este subsidio de otros es su duración. No está pensado como un apoyo puntual de unos meses, sino como una red que puede mantenerse durante años. Se puede cobrar hasta que se encuentre trabajo o hasta que llegue la jubilación. Y ese detalle cambia bastante las cosas, sobre todo para quienes ven complicado volver al mercado laboral en esa etapa. Además, durante todo ese tiempo, el SEPE sigue cotizando por el beneficiario, es decir, no solo se recibe una ayuda económica, sino que también se sigue generando derecho a pensión.

Por qué muchos no lo piden

A pesar de todo esto, sigue siendo una ayuda poco solicitada en comparación con el número de personas que podrían acceder a ella. Y la razón principal tiene que ver con la falta de información. Hay quien no sabe que existe, quien piensa que no cumple los requisitos sin comprobarlo o quien cree que es un trámite complicado. También influye que, cuando se termina el paro, no siempre se explica bien qué opciones hay a partir de ese momento. El resultado es que hay trabajadores que podrían estar cobrando este subsidio y, sin embargo, no lo están haciendo.

Un apoyo en un momento clave

La recta final de la vida laboral puede hacerse cuesta arriba si se pierde el empleo. No sólo por los ingresos, sino por la incertidumbre de no saber cuánto tiempo se va a estar sin trabajar. En ese contexto, contar con una ayuda estable, que además permite seguir cotizando, marca la diferencia. No soluciona todo, pero sí da un margen que, en muchos casos, resulta imprescindible. Por eso, merece la pena revisar bien los requisitos y salir de dudas. Porque, a veces, la ayuda está ahí, pero nadie te dice que puedes pedirla.