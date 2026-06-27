Cortes de tráfico por el Orgullo 2026 en Sevilla: calles cortadas y horarios del metro y autobús

El Orgullo LGTBI+ ya se está celebrando en Sevilla desde este pasado jueves 25 de junio y, como suele ocurrir cada año, la ciudad cambia bastante durante estos días y más cuando estamos en pleno fin de semana. El ambiente es el de más gente en la calle, conciertos en la Alameda y, sobre todo, días en los que moverse por el centro de Sevilla y por la zonas de celebración no va a ser tan sencillo como de costumbre ya que además es de esperar cortes de tráfico.

Conviene conocer entonces qué calles van a estar cortadas, especialmente hoy sábado 27 de junio ya que es cuando se celebra la manifestación del Orgullo Gay en Sevilla y es de esperar que el tráfico se restrinja a lo largo de su recorrido como ocurre todos los años. A eso se suma otra duda bastante habitual estos días y que tiene que ver con lo qué pasa con el metro, los autobuses y si habrá horarios especiales. No hay demasiada información oficial cerrada, pero sabiendo lo organizado en años anteriores, y sobre todo conociendo el programa del Orgullo en la capital hispalense podemos saber qué va a suceder con el tráfico y el transporte público.

Qué días hay cortes en Sevilla por el Orgullo Gay

Las celebraciones del Orgullo Gay en Sevilla, arrancaron el 25 de junio y se alargarán hasta el domingo 28, pero no todos los días van a afectar del mismo modo. Durante jueves y viernes, la actividad ha estado más centrada en la Alameda de Hércules, con conciertos y ambiente hasta la madrugada, pero sin grandes cortes organizados en toda la ciudad.

Sin embargo, el punto fuerte llega hoy sábado 27 que es el día de la manifestación, que empieza entre las 19:30 y las 20:00, y ahí sí cambia todo. Desde esa hora, y durante un par de horas, circular por algunas zonas del centro va a ser complicado o directamente imposible. El domingo bajará un poco la intensidad, con la gala final y conciertos, aunque con una novedad este año: el cierre será antes de lo previsto, a las 23:00, después de que el Ayuntamiento corrigiera el horario inicial.

Calles cortadas en Sevilla

El recorrido de la manifestación es el que marca realmente los cortes. Sale desde la Diputación Provincial y va avanzando hacia la Alameda de Hércules, que es donde termina todo y donde continúa la fiesta después. Durante ese trayecto se ven afectadas zonas como la Ronda Histórica, Resolana y, ya dentro del casco antiguo, calles como Feria y Correduría. No es un corte fijo durante toda la tarde, sino que se va cerrando al paso de la marcha.

Lo normal es que a partir de las 20:00 empiecen las restricciones y que se mantengan hasta las 22:00 aproximadamente, aunque esto siempre depende de cómo avance la manifestación y de la cantidad de gente. Fuera de ese recorrido, no hay un listado oficial de calles cortadas para el resto de días, pero el entorno de la Alameda sí puede tener tráfico limitado en determinados momentos, sobre todo por la noche.

Horario del Metro de Sevilla por el Orgullo Gay

Como ocurre todos los años, la recomendación es moverse con el transporte público y aunque no es que haya habido un anuncio oficial, sí que podemos decir que el horario del metro de Sevilla sea el habitual para el fin de semana, es decir que se mantiene hasta las 02:00 horas de la madrugada, algo que ya se vio ayer viernes y que volverá a ocurrir hoy sábado.

Por otro lado debemos tener en cuenta que es fácil que encontremos mayor número de usuarios, especialmente antes de que arranque la manifestación y después de esta. Por eso, si tienes pensado usar el metro, lo más práctico es mirar el estado del servicio justo antes de salir. En eventos así, cualquier ajuste de última hora puede cambiar bastante la previsión.

Autobús durante las fiestas del Orgullo Gay en Sevilla

TUSSAM no ha publicado un dispositivo específico detallado, pero sí es previsible que haya desvíos en varias líneas durante la manifestación del sábado. Las líneas que pasan por la Ronda Histórica, la calle Feria o la zona de la Alameda son las que más pueden verse afectadas, ya que coinciden con el recorrido de la marcha.

También hay que tener en cuenta que es fin de semana y finales de junio, así que las líneas nocturnas suelen funcionar con normalidad e incluso con más demanda de lo habitual. En cualquier caso, lo mejor es comprobar los avisos antes de moverse, porque los cambios no siempre se anuncian con mucha antelación y pueden variar según cómo evolucione la tarde. La cuenta en X de TUSSAM actualiza a cada momento cualquier cambio en los horarios o el recorrido de sus autobuses, de modo que puede ser buena idea para consultar en el momento exacto que queramos salir hacia las celebraciones del Orgullo Gay de Sevillla.