Orgullo 2026: las calles y barrios del centro de Madrid donde no se podrá circular y aparcar

Madrid se prepara para una de las semanas con más movimiento del año. El Orgullo Gay 2026 no solo traerá conciertos, manifestaciones y miles de personas en las calles, sino que también implicará cambios importantes en la circulación y el aparcamiento, especialmente en el centro de la ciudad. De este modo, y como ocurre cada año, la celebración obliga a reorganizar el tráfico para garantizar la seguridad y permitir que los actos se desarrollen con normalidad.

No es algo que afecte sólo a un día concreto sino que las restricciones se van activando poco a poco según avanza la semana, y hay zonas donde directamente será complicado moverse en coche durante varios días. De este modo, si vives por el centro o tienes que pasar por allí, conviene mirarlo con calma. El Ayuntamiento ya ha definido el dispositivo para este 2026, con medidas que estarán en vigor entre el 28 de junio y el 5 de julio así que estas son las calles y barrios del centro de Madrid donde no se podrá circular y aparcar.

Qué calles estarán cortadas por el Orgullo 2026 en Madrid

Durante esos días, el tráfico se verá afectado en muchos puntos del centro, sobre todo donde se concentran actos y escenarios.

Las zonas más sensibles serán:

Plaza de Pedro Zerolo

Plaza de Chueca

Calle Pelayo

Puerta del Sol

Plaza del Rey

Además, hay un punto clave que suele complicarse bastante: el eje Gran Vía – Princesa. Los días 3 y 4 de julio, entre las 08:00 y las 16:00 horas, se restringirá la circulación en este tramo. Afecta desde Alcalá hasta Ventura Rodríguez y sólo podrán acceder residentes, transporte público y servicios autorizados.

Por otro lado, desde el 28 de junio al 5 de julio se limitará también la circulación de vehículos pesados (más de 3.500 kg) en gran parte del centro, especialmente por las tardes, coincidiendo con los eventos. Y luego el día más complicado será el 4 de julio, cuando se celebra la manifestación estatal del Orgullo, que obligará a cortar tráfico en un amplio eje de la ciudad durante varias horas.

Los barrios del centro más afectados

Si hay una zona donde más se va a notar todo esto, es en el distrito Centro. Ahí es donde se concentran muchos de los actos y donde, en la práctica, moverse en coche se vuelve bastante complicado. Dentro de ese distrito, barrios como Sol o Justicia (Chueca) serán los más afectados, porque es donde se acumula más gente durante esos días.

Pero no se queda sólo ahí. También habrá limitaciones en Argüelles, en el entorno de Princesa, Ferraz y Ventura Rodríguez, y en otros barrios que quedan dentro del radio de seguridad de la manifestación. Es el caso de zonas como Recoletos, Castellana, Jerónimos o incluso partes de Chamberí. No es que todo esté cortado todo el tiempo, pero sí habrá momentos en los que el tráfico se reducirá bastante.

Dónde no se podrá aparcar durante el Orgullo

El tema del aparcamiento va a ser, seguramente, lo más incómodo de esos días. En varias zonas directamente no se podrá dejar el coche durante horas, e incluso días completos. En el entorno de Sol, por ejemplo:

Desde el 1 de julio a las 16:00

Hasta el 5 de julio a primera hora

Afecta a calles como:

Silva

Abada

Mesoneros Romanos

Tres Cruces

Salud

Chinchilla

Tudescos

En el barrio de Justicia (Chueca), el perímetro es todavía más amplio. Entre el 1 y el 5 de julio no se podrá aparcar en calles como:

Hortaleza

Pelayo

Barquillo

Augusto Figueroa

Gravina

Prim

San Bartolomé

Y en Argüelles, entre el 2 y el 5 de julio:

Juan Álvarez Mendizábal

San Leonardo

En todos estos casos, si el coche se queda dentro cuando ya está activa la restricción, lo pueden retirar. No habrá multa, pero sí retirada, así que conviene estar atento.

Cuándo empiezan los cortes de tráfico

Las restricciones no arrancan todas a la vez, sino que se van activando poco a poco según avanza la semana y aumenta la afluencia de gente en el centro.

Desde el 28 de junio : empiezan las primeras limitaciones, sobre todo para vehículos pesados en el distrito Centro, coincidiendo con los primeros actos en zonas como Chueca o Puerta del Sol . No afecta a todos los coches, pero ya se empieza a notar.

: empiezan las primeras limitaciones, sobre todo para vehículos pesados en el distrito Centro, coincidiendo con los primeros actos en zonas como o . No afecta a todos los coches, pero ya se empieza a notar. A partir del 1 de julio : se da un paso más y entran en juego las restricciones de aparcamiento en varias zonas, especialmente en Sol y Justicia . Aquí es donde muchos conductores empezarán a tener problemas para dejar el coche.

: se da un paso más y entran en juego las restricciones de aparcamiento en varias zonas, especialmente en y . Aquí es donde muchos conductores empezarán a tener problemas para dejar el coche. 3 y 4 de julio (por la mañana) : llegan los cortes más visibles en ejes clave como Gran Vía y Princesa , donde se restringirá el tráfico casi por completo durante varias horas para preparar carriles de emergencia y dispositivos de seguridad.

: llegan los cortes más visibles en ejes clave como y , donde se restringirá el tráfico casi por completo durante varias horas para preparar carriles de emergencia y dispositivos de seguridad. 4 de julio (por la tarde) : es el momento más complicado de toda la semana. La manifestación del Orgullo recorrerá uno de los grandes ejes de la ciudad y provoca cortes amplios, con calles completamente cerradas y desvíos en buena parte del centro.

: es el momento más complicado de toda la semana. La manifestación del Orgullo recorrerá uno de los grandes ejes de la ciudad y provoca cortes amplios, con calles completamente cerradas y desvíos en buena parte del centro. 5 de julio: aunque lo peor ya ha pasado, todavía se mantendrán algunas restricciones en determinadas zonas mientras se desmontan escenarios y se recupera poco a poco la normalidad.

Con este panorama, lo más práctico es evitar el coche si tienes que moverte por el centro. No va a ser imposible circular, pero sí bastante incómodo en determinados momentos. El transporte público será la mejor opción, aunque puede haber cambios puntuales en líneas de autobús o recorridos. Pero si no queda otra que usar coche es importante que revises bien los horarios, evites el centro en horas clave y, sobre todo, cuidado con el aparcamiento.