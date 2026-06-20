Orgullo Gay 2026 en Madrid: cuándo es, programación completa y dónde se celebra

Madrid ya tiene fechas para uno de los eventos más multitudinarios del año. La celebración del Orgullo LGTBIQ+ regresa en 2026 con una nueva edición del MADO que, como cada verano, llenará el centro de la ciudad de conciertos, actividades culturales y actos reivindicativos durante más de una semana, y recibiendo no sólo a quienes ya viven en la ciudad, sino que la capital se volverá a llenar de turistas y visitantes, y más si tenemos en cuenta que estamos hablando de la celebración del Orgullo Gay más grande de Europa.

Por ello y siendo un evento tan importante y relevante en Madrid, y a nivel internacional, con miles de personas que se concentrarán en distintos puntos de la capital para participar tanto en la parte festiva como en la reivindicativa es importante conocer bien las fechas, el programa completo con todos los días y como no, cuáles son los escenarios principales en los que se celebra esta nueva edición del MADO 2026.

Cuándo empieza el Orgullo en Madrid y hasta qué día es

El Orgullo Gay de Madrid 2026 se celebra del 25 de junio al 5 de julio. En total, diez días de actividades que arrancarán en el barrio de Chueca y con el llamado Orgullo de Barrio, que sirve como antesala del gran evento. A partir del 1 de julio llegará el arranque oficial con el pregón en la Plaza de Pedro Zerolo y la apertura de los escenarios principales. Y luego el momento más importante tendrá lugar el sábado 4 de julio con la manifestación estatal, mientras que el cierre del MADO llegará el domingo 5 de julio con la gala final en Plaza de España.

Programa completo

A continuación te dejamos el programa completo que ya se ha avanzado. aunque algunas fechas y horarios se desconocen al detalle, de modo que en cuanto la organización del MADO las de a conocer, actualizaremos la información:

25 al 30 de junio

Orgullo de Barrio

Lugar: Barrio de Chueca

Durante los días previos al inicio oficial del MADO, las calles de Chueca acogen actividades culturales, fiestas, exposiciones y encuentros organizados por locales, asociaciones y comercios. Es el arranque más cercano y el que va calentando el ambiente antes de los grandes eventos.

28 de junio

Plumas y Patitas

Lugar: Plaza de Pedro Zerolo

Desfile solidario de mascotas que se ha convertido en una de las citas más curiosas y participativas del Orgullo en Madrid.

29 de junio

Premios MADO 2026

Lugar: Institut Français de Madrid

Entrega de galardones a personas y entidades destacadas en la defensa de los derechos LGTBIQ+.

1 de julio

Pregón del Orgullo

Lugar: Plaza de Pedro Zerolo

Presentado por La Plexy, marca el inicio oficial de los días grandes del Orgullo y da paso a la programación principal.

1 al 5 de julio

Conciertos y actuaciones musicales

Lugares: Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza de Pedro Zerolo y Plaza del Rey

Durante estos días se concentran las actuaciones musicales en los principales escenarios del centro, con programación continua por la tarde y noche.

2 de julio

Carrera de Tacones

Lugar: Calle Pelayo

Una de las tradiciones más conocidas del Orgullo madrileño, con participantes recorriendo la calle sobre plataformas.

2 de julio

Gala PrideVisión

Lugar: Plaza de España

Evento musical dentro del escenario principal con actuaciones destacadas.

3 de julio

Madrid Summit (Conferencia de Derechos Humanos)

Lugar: Oficinas del Parlamento Europeo

Encuentro centrado en la defensa de los derechos LGTBIQ+ a nivel internacional.

3 de julio

Mr. Gay España 2026

Lugar: Plaza de España

Certamen que forma parte del programa oficial del Orgullo.

3 de julio

Proud Bling!

Lugar: Puerta del Sol

Fiesta dedicada a la música urbana y los sonidos actuales.

4 de julio

Manifestación estatal del Orgullo

Recorrido: de Atocha a Colón

Hora: 19:00

Es el acto central del MADO y una de las mayores movilizaciones LGTBIQ+ de Europa.

4 de julio

Orgullo Latino

Lugar: Plaza de España

Gala musical con artistas nacionales e internacionales.

5 de julio

Gala de clausura MADO 2026

Lugar: Plaza de España

Cierre oficial del Orgullo tras diez días de programación.

2 de junio al 20 de julio

Festival Muestra·T

Lugares: distintos espacios culturales de Madrid

Programación cultural paralela con teatro, exposiciones, cine y actividades centradas en la diversidad.

3, 4 y 5 de julio

Festival Río Babel

Lugar: Auditorio Miguel Ríos (Rivas-Vaciamadrid)

Viernes 3: La Pegatina, Ultraligera, Bandalos Chinos, Juventude

Sábado 4: Eskorzo, Irepelusa, Oslo Ovnies

Domingo 5: Katy Perry, Bomba Estéreo, Yami Safdie, YADAM, La Casa Azul,

Tú Peleas Como Una Vaca

Dónde es el Orgullo Gay en Madrid

El Orgullo de Madrid se reparte por distintos puntos del centro, aunque el epicentro sigue estando en el barrio de Chueca. Aquí se desarrolla el Orgullo de Barrio, con actividad constante en calles, plazas y locales durante toda la semana. Es la zona donde más se nota el ambiente desde el primer día pero no el único, ya hemos dicho que se celebra en varios lugares. Son estos:

La Plaza de Pedro Zerolo es uno de los puntos clave, ya que acoge el pregón y varios actos populares.

es uno de los puntos clave, ya que acoge el pregón y varios actos populares. Muy cerca, l a Plaza del Rey, que durante esos días se convierte en Plaza de las Reinas, reúne parte de la programación cultural y musical.

que durante esos días se convierte en Plaza de las Reinas, reúne parte de la programación cultural y musical. La Plaza de España funciona como escenario principal del MADO . Aquí se celebran los conciertos más importantes, eventos como PrideVisión, el certamen Mr. Gay España, la gala Orgullo Latino y la clausura.

. Aquí se celebran los conciertos más importantes, eventos como PrideVisión, el certamen Mr. Gay España, la gala Orgullo Latino y la clausura. La Puerta del Sol cuenta con su propio escenario, centrado en música urbana y propuestas más actuales.

A estos espacios se suman el Institut Français de Madrid, donde se entregan los premios MADO, las oficinas del Parlamento Europeo, sede del Madrid Summit, y el recorrido entre Atocha y Colón, donde tiene lugar la gran manifestación del 4 de julio. Además, durante ese mismo fin de semana, el Auditorio Miguel Ríos en Rivas-Vaciamadrid acoge el festival Río Babel, ampliando la oferta musical en paralelo al Orgullo.