Orgullo Gay 2026 en Sevilla: programa, cabalgata y fechas clave

El domingo 28 de junio es cuando se celebra el Día del Orgullo Gay, pero sabemos que las principales ciudades españolas, preparan una programación especial que dura varios días y en el caso de Sevilla, su Orgullo Gay arranca precisamente mañana con una programación que se alargará precisamente hasta el domingo y con una programación en la que no faltan los conciertos y como no, la marcha o cabalgata.

Durante el mes de junio sin embargo, ya se han ido celebrando actos dentro del llamado Mes de la Diversidad, con iniciativas culturales, deportivas y sociales en distintos barrios, pero es ahora cuando llega el tramo más intenso y cuando la Alameda de Hércules vuelve a llenarse hasta arriba. Así que si estás mirando fechas o simplemente quieres tener claro cómo se organiza este año, aquí tienes el programa del Orgullo Gay 2026 en Sevilla con lo más importante en cuanto a conciertos, cabalgata, horarios y días clave.

Qué día se celebra el Orgullo Gay 2026 en Sevilla

En Sevilla, el Orgullo de 2026 se mueve sobre todo en los últimos días de junio. Del 25 al 28 es cuando realmente se nota en la calle, aunque en realidad no empieza ahí del todo, porque durante el mes ya se han ido haciendo cosas en distintos barrios y espacios. Y si hay un día que concentra todo, es el sábado 27 que es cuando sale la manifestación del Orgullo del Sur y cuando más gente se junta, tanto participando como simplemente siguiendo el recorrido. Y luego está el domingo 28, que coincide con el Día Internacional del Orgullo y que marca el cierre de estas fiestas.

Todos los conciertos

La música vuelve a ser uno de los pilares del Orgullo Gay en Sevilla. La Alameda de Hércules será el escenario principal durante los cuatro días, con actuaciones cada noche y un cartel bastante amplio.

El jueves 25 de junio arranca con el pregón y, a continuación, los primeros conciertos con Uceda, Kate Ryan y Nueva Línea.

y, a continuación, los primeros conciertos con El viernes 26 de junio y tras la lectura del manifiesto, empiezan los conciertos con una lista larga de artistas: Jedet, Natalia, María Isabel, María Peláe, Belén Aguilera, Patricia Manterola, Gemeliers, Jorge González o Agoney , entre otros. También se suman ATYAT e Imperio Reina, lo que deja una noche bastante completa.

y tras la lectura del manifiesto, empiezan los conciertos con una lista larga de artistas: , entre otros. También se suman ATYAT e Imperio Reina, lo que deja una noche bastante completa. El sábado 27 de junio es el plato fuerte. Después de la manifestación, el escenario se llena con nombres conocidos como Rosa López, Chenoa, Barei, Beth o La Húngara, además de Dani J, Rosalinda, Ríos de Gloria, DNASH, Las Chuches o Conchita Wurst .

es el plato fuerte. Después de la manifestación, el escenario se llena con nombres conocidos como . El domingo 28 de junio para acabar, se celebra la gala final «Orgullo Andaluz», en la que actuarán Falete, Laura Gallego y Peña Travesti.

Además hoy 24 de junio, se celebra «Orgullo en la Plaza» en la Plaza de España, dentro del Icónica Fest, con artistas como Mónica Naranjo o Rebeca.

Programa completo

Más allá de los conciertos, el Orgullo en Sevilla lleva semanas en marcha. El calendario incluye bastantes actividades repartidas por la ciudad, muchas de ellas fuera del circuito más habitual. Por ejemplo, ayer 23 de junio se realizó el izado de la bandera LGTBIQ+, que suele ser uno de los actos institucionales más visibles. También ha habido homenajes y galas, como la entrega de premios del Ayuntamiento el 20 de junio, además de propuestas culturales en teatros y otros espacios.

A eso se suman iniciativas como «Orgullo de Barrio», que lleva actividades a zonas como Sevilla Este o San Jerónimo, y «Orgullo de Mercado», con actuaciones en distintos mercados. También hay actividades deportivas, como la Copa Arcoíris, y nuevas propuestas como el llamado «Orgullo Gitano», que se incorpora este año.

Y para los días principales este es el programa a seguir:

El jueves 25 de junio comienza con el pregón en la Alameda a cargo de la cantante Laura Gallego y los primeros conciertos.

comienza con el pregón en la Alameda a cargo de la cantante Laura Gallego y los primeros conciertos. El viernes 26 de junio se celebra la lectura del manifiesto y continúa la programación musical.

se celebra la lectura del manifiesto y continúa la programación musical. El sábado 27 de junio tiene lugar la manifestación del Orgullo del Sur, que termina en la Alameda, donde siguen los conciertos.

tiene lugar la manifestación del Orgullo del Sur, que termina en la Alameda, donde siguen los conciertos. El domingo 28 de junio se celebra la gala de cierre.

Horario del desfile del Orgullo 2026 en Sevilla

La manifestación del Orgullo 2026 en Sevilla está prevista para el sábado 27 de junio a partir de las 19:30 horas. En algunos casos se habla de las 20:00 como hora aproximada, así que lo más recomendable es llegar con algo de antelación a la Avenida Menéndez Pelayo que es desde donde parte. Es una marcha abierta, con carrozas, colectivos y asociaciones, pero también con mucha gente que se suma sobre la marcha. El ambiente es festivo, aunque mantiene ese componente reivindicativo que sigue siendo parte importante del evento. Al terminar el recorrido a eso de las 22:00, la actividad se traslada de nuevo a la Alameda de Hércules, donde se continúa con conciertos y otras actuaciones.

Cuándo es la cabalgata

La cabalgata del Orgullo en Sevilla está prevista para el sábado 27 de junio, dentro de la jornada más fuerte de todo el fin de semana. La salida será desde la zona de la Plaza Don Juan de Austria, junto a los juzgados, y desde ahí irá avanzando por la Ronda Histórica hasta llegar a la Alameda de Hércules, donde se concentra gran parte de la actividad.