¿Cuánto puede ganar una heladería en España en verano? El negocio que permite vivir el resto del año sin trabajar

De acuerdo con las cifras de la consultora Nielsen IQ relativas al mes de marzo, la venta de helados acumulada en el último año registró un aumento interanual del 5,8% en volumen y superior al 12% en facturación.

A mediados de junio ya se contabilizaban subidas del 8% en cantidad (alcanzando los 260,6 millones de litros) y del 13% en ingresos (sobrepasando los 1.440,7 millones de euros). Aunque la estacionalidad sigue estando muy presente, con un 65% de las ventas concentradas en apenas cuatro meses, de junio a septiembre, existe una tendencia hacia la desestacionalización.

Ingresos de una heladería en España en verano

La facturación de una heladería puede variar considerablemente según su tamaño, su localización y el modelo de negocio. Un pequeño negocio independiente suele facturar entre 80.000 € y 250.000 € al año, especialmente si trabaja únicamente durante la temporada alta. Las heladerías de tamaño medio, con una oferta más amplia y una clientela consolidada, se sitúan entre 200.000 € y 400.000 € anuales. En cambio, las franquicias o establecimientos con una marca reconocida pueden superar con facilidad los 500.000 € de ingresos cuando están ubicados en zonas muy transitadas. El margen neto de una heladería suele situarse entre el 15 % y el 30 % de la facturación.

Costes del negocio y ubicación

Aunque el coste de los ingredientes representa una parte importante del presupuesto, normalmente se puede mantener bajo control mediante compras planificadas y acuerdos con proveedores.

Gasto en personal. El salario anual de un dependiente de heladería oscila aproximadamente entre 14.700 € y 18.000 €, dependiendo de la comunidad autónoma y del volumen de actividad del establecimiento.

Alquiler. Los locales situados en calles comerciales, paseos marítimos o zonas turísticas presentan rentas considerablemente más elevadas que los ubicados en barrios residenciales.

Elegir una buena ubicación es una de las decisiones más relevantes. Los locales situados en zonas turísticas, paseos marítimos o centros históricos suelen disfrutar de una demanda muy elevada durante los meses de verano, lo que permite aumentar significativamente la facturación. Sin embargo, estas ubicaciones también implican alquileres más elevados. En cambio, las zonas residenciales ofrecen una demanda más constante durante todo el año, aunque normalmente con un volumen inferior de ventas.

Modelo de negocio

No todas las heladerías presentan la misma estructura de costes. Los establecimientos artesanales suelen invertir más en ingredientes de calidad y personal cualificado, pero también pueden vender a precios superiores. Por otro lado, los modelos take away o las franquicias aprovechan procesos estandarizados que permiten reducir costes y mejorar la eficiencia operativa. El tamaño del establecimiento también influye directamente en la rentabilidad. Un local amplio puede atender a más clientes, aunque requiere una inversión superior en alquiler, equipamiento y personal.

Estacionalidad

Aunque el helado sigue siendo un producto con una marcada estacionalidad en España, los hábitos de consumo están cambiando de forma progresiva. Cada vez son más los consumidores que lo consideran una opción de disfrute durante cualquier época del año y no únicamente en los meses de verano. Su consumo se relaciona cada vez más con postres para compartir, pequeños caprichos diarios, momentos de ocio y opciones de snack.

Esta transformación responde a varios factores. Entre ellos destacan la popularidad de los formatos individuales y de menor tamaño, el aumento de las referencias pensadas para consumir en casa, el crecimiento de los servicios de entrega a domicilio y la evolución de muchas heladerías hacia un modelo de negocio menos estacional. Para atraer clientes durante todo el año, numerosos establecimientos han ampliado su oferta incorporando cafés, bollería, crepes, gofres, batidos y otros productos complementarios.

Al mismo tiempo, el mercado refleja una doble tendencia en el comportamiento del consumidor. Por una parte, existe una mayor sensibilidad al precio y una búsqueda constante de una buena relación calidad-precio. Por otra, los clientes están dispuestos a pagar más por productos premium cuando ofrecen una experiencia en sabor, calidad o presentación.

Entre las tendencias con mayor crecimiento destacan los helados premium, la incorporación de sabores más sofisticados e intensos, las combinaciones con salsas, coberturas, capas e ingredientes crujientes, así como los formatos de menor tamaño orientados al consumo entre horas. Además, las marcas continúan apostando por la nostalgia como elemento de conexión emocional, recuperando sabores clásicos, diseños inspirados en productos históricos y colaboraciones con marcas reconocidas que despiertan recuerdos de la infancia y fortalecen el vínculo con los consumidores.

Jaime Liriano, director general de General Mills en España y Portugal, propietaria de Häagen-Dazs, explica que «hace años, cuando pensábamos en un helado, imaginábamos a un niño comiéndose un polo en la playa para refrescarse. Hoy también pensamos en una tarrina después de cenar, compartiéndola en una sobremesa o disfrutándola mientras vemos una película en casa. Ahora, el helado ha dejado de ser únicamente una respuesta al calor para convertirse en un pequeño momento de disfrute. Ese cambio está impulsando el crecimiento del mercado, que en el último mes aumenta un 10,2%, y nos permite seguir consolidando una posición sólida en una categoría muy competitiva, creciendo a doble dígito», según recoge El Economista.