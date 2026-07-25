La sanción legal que puede ponerte tu jefe si no le respondes durante tus vacaciones

Saber si tu jefe puede ponerte una sanción legal si no le respondes durante tus vacaciones puede ahorrarte más de un susto. Estamos viviendo unos días en los que el trabajo es algo esencial, es casi imposible mantenerse en cualquier parte de España con un solo sueldo, por lo que los ingresos familiares dependen de esas horas que toda la familia invierte para poder disfrutar de las mínimas comodidades y entre ellas, no puede faltar un buen viaje.

Cada verano tenemos que empezar a prepararnos para emprender una merecida y necesaria desconexión. Para poder disfrutar junto a toda la familia de una serie de detalles que pueden ser claves y que quizás hasta el momento nadie hubiera ni imaginado. Son tiempos de aprovechar al máximo cada gesto que tenemos por delante y la manera de empezar a visualizar un giro importante en el tiempo que hasta la fecha no sabíamos. Estaremos muy pendientes de este tipo de elementos de nuestro trabajo que quizás legalmente no conocemos, pero pueden acabar siendo esenciales para poder determinar lo que nos estará esperando en medio de nuestras vacaciones.

Si no respondes a tu jefe durante las vacaciones

Media España está de vacaciones, un merecido descanso que puede sumergirnos de lleno en el dilema de responder o no los mensajes de nuestra empresa. Hay personas que chequean el correo y las redes, para ir viendo lo que va pasando en su puesto.

Otras directamente, dejan el teléfono en un cajón y el ordenador apagado durante el periodo de descanso que quizás hasta el momento nadie hubiera imaginado. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que las cosas se complican por momentos.

Es importante disponer de una serie de recursos que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener en nuestro poder. No responder a un mail de nuestro jefe en vacaciones, puede traer consecuencias inesperadas. Las leyes cambian y siempre buscan estar muy pendientes de unas normas que pueden acabar generando un cambio de tendencia importante.

Optimizar el descanso es esencial y estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio en la norma nos deba hacer responder de la mejor manera posible, sin miedo a lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada gesto cuenta.

La sanción legal que pueden ponerte

La realidad es que estamos ante un cambio en la norma que sin duda alguna estaremos muy pendientes de un artículo que puede implementar una serie de cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos qué podría pasarnos. Conocer la legalidad nos puede evitar más de una sorpresa después de las vacaciones.

Tal y como explican los expertos de Bufetes Toro: «El derecho a la desconexión digital protege a los empleados al garantizar que no estén obligados a responder correos electrónicos, llamadas o mensajes relacionados con el trabajo durante su tiempo libre, incluidas las vacaciones. Este derecho busca asegurar que los trabajadores puedan disfrutar de su tiempo personal sin la presión de atender asuntos laborales, promoviendo así un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal. Las empresas deben respetar este tiempo de descanso y evitar contactar a los empleados fuera del horario laboral, a fin de prevenir el agotamiento y el estrés. Pese a que el mencionado derecho está reconocido, algunas empresas y jefes continúan contactando a sus empleados durante su tiempo de descanso para tratar asuntos laborales. Esto plantea una cuestión relevante: ¿pueden los empleados decidir no responder o atender estas solicitudes durante su tiempo libre?».

Siguiendo con la misma explicación: «La ley es explícita en cuanto a que los empleados no están obligados a responder mensajes o llamadas laborales durante su tiempo de descanso, salvo en casos de fuerza mayor o emergencias graves, que son las únicas excepciones permitidas. Sin embargo, muchas empresas no cumplen adecuadamente con esta normativa. Por otra parte, en casos de fuerza mayor, podría tener que atender las comunicaciones, pero siempre que esté regulado. Otra obligación de las empresas en relación con la desconexión digital, que a menudo se pasa por alto, es la de establecer un protocolo interno que regule cómo se aplica este derecho. Además, es necesario que la empresa consulte a los representantes de los empleados al diseñar y aplicar este protocolo. Esto asegura que los procedimientos sean claros y justos para todos los trabajadores».

Aunque la realidad es que deberemos estar muy pendientes de lo que puede pasar: «La creciente presencia de la tecnología en el ámbito laboral ha transformado profundamente la forma en que trabajamos, a menudo diluyendo las fronteras entre el tiempo de trabajo y el tiempo personal. El derecho a la desconexión digital surge como una respuesta a este desafío, reconociendo la necesidad de proteger el tiempo de descanso de los empleados. La legislación establece claramente que los trabajadores no están obligados a responder comunicaciones laborales durante sus períodos de vacaciones, y cualquier intento de sancionar a un empleado por no hacerlo debería ser considerado injusto y susceptible de impugnación».